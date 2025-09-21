باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت انگلیس اعلام کرد که جت‌های جنگنده این کشور اولین سورتی پرواز دفاع هوایی ناتو را بر فراز لهستان به عنوان بخشی از ماموریت نگهبانی شرقی ناتو، با هدف تقویت دفاع اتحاد غربی پس از حمله پهپادی روسیه در این ماه انجام داده اند.

جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس در بیانیه‌ای گفت: این ماموریت که روز دوشنبه توسط دولت انگلیس و بلافاصله پس از تهاجم به حریم هوایی لهستان اعلام شد، «پیام روشنی» می‌فرستد: حریم هوایی ناتو دفاع خواهد شد.

در این بیانیه آمده است که دو فروند تایفون نیروی هوایی سلطنتی جمعه شب از یک پایگاه نظامی بریتانیا در شرق انگلستان برای گشت‌زنی در آسمان لهستان و جلوگیری و دفاع در برابر تهدیدات هوایی روسیه، از جمله پهپادها، به پرواز درآمدند و افزودند که آنها صبح شنبه به سلامت به انگلیس بازگشتند.

دولت انگلیس اعلام کرد که این واکنشی به «مهم‌ترین نقض» حریم هوایی ناتو توسط رئیس جمهور روسیه، پوتین، از زمان جنگ او در اوکراین بوده است.

مارشال هارو اسمیت، رئیس ستاد نیروی هوایی انگلیس گفت که جت‌های انگلیسی به متحدان در امتداد جبهه شرقی ناتو پیوسته‌اند و افزود: «ما چابک، یکپارچه و آماده برای نمایش قدرت هوایی هستیم.»

دولت انگلیس قول داده است که هزینه‌های دفاعی را تا آوریل ۲۰۲۷ به ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، که اشاره ای به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه انگلیس می‌تواند به تقویت امنیت اروپا کمک کند، است. ترامپ از کشور‌های اروپایی به دلیل عدم صرف هزینه کافی برای دفاع و تکیه بر ایالات متحده انتقاد کرده است.

ماموریت انگلیس بر فراز لهستان همچنین در بحبوحه تنش‌های شدید در سایر نقاط اروپا صورت می‌گیرد، به طوری که استونی، عضو ناتو، روز جمعه اعلام کرد که سه جت نظامی روسیه به مدت ۱۲ دقیقه حریم هوایی آن را نقض کردند.

هیلی روز جمعه این اقدام را محکوم کرد و گفت: «آخرین فعالیت بی‌ملاحظه و خطرناک روسیه، سومین نقض حریم هوایی ناتو در روز‌های اخیر است.»

منبع: رویترز