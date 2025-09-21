استفاده از ظرفیت صورت حساب الکترونیکی در حال حاضر توانسته است بخش عمده ای از مشکلات در حوزه فرارهای مالیاتی که مربوط به فاکتورهای جعلی است را برطرف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - مالیات طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار دولت مطرح شده است. در گذشته توجهی به دریافت مالیات حقه از همگان در کشور وجود نداشت و به درآمد‌های نفتی برای اداره کشور و بودجه‌ریزی وابسته بودیم. این روند همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار داشت. زیرا نفت یک منبع درآمدی مطمئن به حساب نمی‌آید و یک سرمایه بین نسلی به شمار می‌رود که نباید صرف امور جاری کشور شود.

در راستای رفع این مشکلات استفاده از ظرفیت های مالیاتی در این بخش اقداماتی در راستای اصلاح اساسی نظام مالیاتی کشور به اجرا گذاشته شد. این روند از دولت قبل آغاز شد و الان نیز ادامه دارد.

یکی از مهم‌ترین انواع مالیات‌ها که در کشور اخذ می‌شود، مالیات بر ارزش افزوده است. میزان این نوع مالیات بالاست و صرف امور مختلف از جمله آموزش و پرورش، امنیت، بهداشت و... می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که مودیان با یک سری مشکلات در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده رو‌به‌رو هستند.

سازمان امور مالیاتی به منظور حل این مشکلات اقداماتی به اجرا گذاشته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات، تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۳ میلیون کالا و خدمت است که زمینه درگیری مودیان و مأموران مالیاتی را از بین برده است. صدور صورت‌حساب الکترونیک نیز از دیگر اقدامات به شمار می‌رود.

محمدرضا صباغیان نماینده مجلس در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی روند دریافت مالیات بر ارزش افزوده و صدور صورت حساب الکترونیک تصریح کرد: هر چقدر امور در حوزه مالیاتی از حالت دستی، سنتی و ممیزمحور فاصله بگیرد و به صورت سیستمی و سامانه‌ای انجام شود، مزیت بیشتری برایمان دارد. در این صورت، امکان اخذ مالیات عادلانه از همگان به وجود می‌آید و کارآمدی نظام مالیاتی کشور افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: هوشمندسازی روند‌های دریافت مالیات بر ارزش افزوده باعث از بین بردن بستر‌های سوءاستفاده و فساد می‌شود و کار‌ها با سرعت بالاتری انجام می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا‌ها و خدمات مختلف زمینه اختلاف بین مودی و مأمور مالیاتی را از بین می‌برد و انضباط بیشتری در روند مالیات‌ستانی ایجاد می‌کند. این رویه‌ها در نهایت به افزایش عدالت در مالیات‌ستانی می‌انجامد و اعتماد مودیان و مردم را به روند‌های مالیاتی کشور افزایش می‌دهد.

صباغیان گفت: حل و فصل مشکلات مودیان در زمینه مالیاتی اهمیت بالایی دارد. نیاز است به موازات اصلاح نظام مالیاتی کشور به احصاء مشکلات مردم در حوزه مالیات‌دهی بپردازیم و آنها را رفع کنیم. مشخص نبودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در گذشته مشکلاتی را برای مودیان به وجود می‌آرد و تعیین نرخ آن این مشکلات را حل می‌کند.

وی ادامه داد: صدور صورت حساب الکترونیک نیز در راستای افزایش دقت در مالیات‌ستانی است و روند‌ها را هوشمند می‌کند. به ویژه این موضوع که صورت حساب‌های الکترونیک قابل رد نیستند، اهمیت بالایی دارد و به نفع مودیان است. این امر دغدغه آنان را در ارتباط با احتمال رد شدن صورت حساب‌شان و این که به دردسر بیفتند از بین می‌برد.

این نماینده مجلس گفت: اصلی‌ترین مزیت صدور صورت حساب الکترونیک در کاهش فرار مالیاتی فاکتور‌های جعلی است. با تکیه بر سازوکار جدید ایجاد شده به واسطه صورت حساب الکترونیک، شرکت‌های صوری دیگر توان ارائه فاکتور‌های جعلی را ندارند و هر شرکت مبتنی بر سوابق عملیاتی و تجاری خود اعتبارسنجی خواهد شد که کمک بزرگی در کاهش فرار مالیاتی در این بخش خواهد کرد.

پیش از این هم سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده بود که با الکترونیکی شدن فرآیندهای مالیاتی، بخش بزرگی از پرونده‌ها بدون مراجعه حضوری تعیین تکلیف می‌شود و این موضوع فضای پیش‌بینی‌پذیرتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام مالیاتی با هدف حمایت از تولید و کاهش ریسک در محیط کسب و کار طراحی شده است، افزود: اعتماد مودیان نسبت به نظام مالیاتی باید افزایش یابد و این امر تنها با شفافیت و سهولت در فرآیندها امکان‌پذیر است.

سبحانیان خاطرنشان کرد: مالیات صرفاً منبع درآمدی برای دولت نیست بلکه ابزاری برای توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به نفت به شمار می‌رود و اصلاحات اخیر نیز در همین راستا انجام گرفته است.

وی گفت: نظام مالیاتی کشور با هوشمندسازی و اصلاح رویه‌ها، علاوه بر تأمین منابع دولت، زمینه پشتیبانی از تولیدکنندگان و پیش‌بینی‌پذیری تکالیف مالیاتی را فراهم کرده است.

او افزود: برخلاف تصور عمومی، جایگزینی منابع مالیاتی با روش‌های پرهزینه‌ای همچون استقراض بانکی به نفع مردم است چراکه مانع ایجاد فشار تورمی بر جامعه می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی در ادامه با اشاره به کاهش حضور فیزیکی ممیزها اظهار داشت که امروز بیش از 90 درصد پرونده‌های مالیاتی به‌طور سامانه‌ای نهایی می‌شود و مراجعه حضوری به کمتر از سه درصد رسیده است.

گفتنی است اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و همچنین شفافیت در حوزه اقتصادی و مالیاتی کشور دارد.