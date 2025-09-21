باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی اظهار داشت: در سال‌های اخیر تبلیغات داروها، شیرخشک و مکمل‌های فاقد مجوز در فضای مجازی و ماهواره افزایش چشمگیری داشته که نگرانی‌های جدی درباره سلامت مردم ایجاد کرده است. بسیاری از این تبلیغات صرفاً با هدف کسب سود انجام می‌شود و برخی افراد بدون اطلاع کافی، سلامت خود و خانواده‌شان را به خطر می‌اندازند.

وی افزود: طبق قوانین کشور، خرید و مصرف دارو، شیرخشک و مکمل‌های غذایی باید تنها از داروخانه‌های معتبر صورت گیرد و مصرف هرگونه دارو یا مکمل بدون مجوز یا توصیه پزشک، ممنوع و خطرناک است.

مهرزادی تصریح کرد: نظارت مستمر بر تولید، واردات و توزیع این اقلام و اطلاع‌رسانی صحیح به مردم، از مهم‌ترین راهکار‌های مقابله با این تهدید است.

وی تأکید کرد: مردم باید نسبت به خرید داروها، شیرخشک و مکمل‌های فاقد مجوز حساس باشند و فقط از داروخانه‌ها اقدام به تهیه این اقلام کنند تا سلامت خود و خانواده‌هایشان تضمین شود.