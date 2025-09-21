باشگاه خبرنگاران جوان - وحید رحیمیان، بازیگر جوان و پرتلاش سینما و تلویزیون، این روزها در سریال «بوقچی» حضور دارد و با نقش ناصر توانسته توجه مخاطبان را جلب کند.

در این مصاحبه مفصل، رحیمیان درباره تجربه بازی در این سریال، چالش‌های نقش، همکاری با تیم حرفه‌ای، واکنش‌های مخاطبان و نگاهش به آینده حرف می‌زند.

این شب‌ها شاهد ایفای نقش شما در سریال «بوقچی» هستیم. با پخش این سریال چه حال و هوایی را تجربه می‌کنید؟

برای من که تازه وارد این حرفه شده‌ام، خیلی مهم است که بتوانم رضایت مخاطب را جلب کنم. واقعیت این است که ورود به عرصه بازیگری در شرایط امروز بسیار دشوار شده، چراکه فضای مجازی باعث شده هر کسی بتواند خیلی راحت مقابل دوربین ظاهر شود و به نوعی مشهور شود. اما من افتخار می‌کنم که در رسانه ملی و تلویزیون کار می‌کنم و این را مثل یک خدمت به کشورم می‌دانم. خاطرم هست که کارم را در سریال «ملک‌آباد» در شرایط جنگ و سختی‌های خاصی شروع کردم و آن زمان به دلیل مشکلات پروازی، مدت‌ها در زاهدان بودم و شرایط دشواری داشتم. با همه این مشکلات، با عشق و انگیزه کار کردم و همیشه سعی کردم نقش‌هایم را به صورت طبیعی و رئال اجرا کنم.حتی به دلیل پیام‌هایی که برای دفاع از کشورم تعداد دنبال کننده‌های من در فضای مجازی کاهش پیدا کرد و اصلا برای من مهم نیست و من همیشه کشورم را دوست دارم.

این نقش چه ویژگی داشت که شما را برای بازی ترغیب کرد؟

این نقش برای من بسیار چالش‌برانگیز بود. معتقدم هر نقشی باید احساس و اخلاقیات خاص خود را داشته باشد و بازیگر نباید صرفاً بازی کند، بلکه باید نقش را به صورت کاملاً طبیعی و با احساس واقعی ایفا کند. من سعی کردم نقش «ناصر» را بدون ادا و تصنع، بلکه کاملاً واقعی بازی کنم. خوشبختانه با کارگردان محترم آقای حبیب‌زاده و هم‌بازیان خوبم، از جمله خانم حسینی، مجید عراقی، آقای پورشیرازی و دیگر عزیزان، همکاری فوق‌العاده‌ای داشتم. پشت صحنه هم جو بسیار خوبی بود و همه عوامل، از جمله تیم فیلمبرداری، نورپردازی و صداگذاری، نهایت تلاششان را کردند تا کار به بهترین شکل انجام شود.

چه چالش‌هایی در ایفای این نقش داشتید؟

همانطور که گفتم، چالش اصلی این بود که نقش را به دور از هرگونه ادا و تصنع بازی کنم و احساسات را به صورت طبیعی منتقل کنم. از طرفی حفظ تمرکز در شرایط سخت پشت صحنه و حفظ انرژی مثبت برای بازی جلوی دوربین نیز چالش‌برانگیز بود. خوشبختانه کارگردان به من آزادی عمل خوبی داد و اجازه داد که شخصیت نقش را به شیوه خودم شکل دهم.

کار کردن با این گروه چگونه بود؟

کار کردن با این تیم بسیار لذت‌بخش و حرفه‌ای بود. از عوامل پشت‌صحنه تا بازیگران، همه بسیار متعهد و صمیمی‌بودند. حتی در سخت‌ترین شرایط، مثل پشت‌صحنه‌های پرتنش، تلاش می‌کردیم با شوخی و خنده حال هم را خوب کنیم. به نظرم این روحیه گروهی، کیفیت کار را بالا برد و باعث شد که نقش‌هایمان واقعی‌تر و ملموس‌تر از آب در بیاید.

واکنش مخاطبان نسبت به سریال و نقش شما تا امروز چطور بوده است؟

خوشبختانه بازخوردها بسیار مثبت بوده است و مردم از نقش من و سریال استقبال کردند. البته متأسفانه به دلیل برخی مشکلات پخش، ابتدا سریال به طور منظم پخش نشد و این مسئله باعث شد مخاطب نتواند به صورت پیوسته داستان را دنبال کند و ممکن است تأثیرگذاری کار کمی‌کاهش پیدا کند. اما به هر حال مخاطبان علاقه‌مند بودند و سوالاتی درباره پشت‌صحنه و روند فیلمبرداری، همچنین جزئیات مربوط به گزارشگری فوتبالی مطرح می‌کردند که نشان می‌دهد سریال توجه خاصی جلب کرده است.

موضوع سریال یعنی فوتبال چقدر می‌تواند برای مخاطبان جالب باشد که آنها را برای دنبال کردن اثر تشویق کند؟

موضوع سریال که درباره فوتبال و رقابت‌های هیجان‌انگیز است، به شدت جذاب و تأثیرگذار است، به‌خصوص برای مردمی‌که عاشق فوتبال هستند. خود من استقلالی هستم، اما واقعاً موضوع سریال برای همه فوتبال‌دوستان هیجان‌انگیز و جذاب است. این ماجرا به گونه‌ای طراحی شده که مخاطب با تمام احساسات همراه می‌شود و این باعث می‌شود سریال بسیار تاثیرگذار باشد.

این روزها مشغول چه کاری هستید؟

در حال حاضر در سریال «ملک‌آباد» هم مشغول هستم که در آن بازیگران بسیار حرفه‌ای و با اخلاقی حضور دارند و من افتخار همکاری با آنها را دارم. کارگردانی این سریال بر عهده محمدرضا معینی است و بسیار خوشحالم که فرصت کار با او و تیم حرفه‌ای‌‌اش را دارم و امیدوارم بتوانم بهترین بازی‌ها را ارائه دهم. با تمام وجود عاشق این حرفه و کشورم هستم و همیشه سعی می‌کنم بهترین تلاش خود را انجام دهم.