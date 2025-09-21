باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه ملی «تهیه مجموعه داده‌های نمونه‌های هرباریومی» این مرکز با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی دیجیتال و بارگذاری در پلتفرم‌های بین‌المللی، کلید خورد.

وی افزود: این هرباریوم که با کد بین‌المللی «D» در فهرست جهانی هرباریوم‌ها ثبت شده، یکی از غنی‌ترین مخازن گیاهشناسی غرب کشور محسوب می‌شود و بیش از ۱۷ هزار و۷۵۰ نمونه گیاهی از سراسر ایران را در خود جای داده است.

بر اساس این گزارش، پروژه مذکور با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله پایتون، تصویربرداری با کیفیت بالا و ایجاد یک دیتابیس ساختاریافته انجام خواهد شد. همچنین طراحی وب‌اپلیکیشن و انتشار داده‌ها در پلتفرم‌های جهانی مانند GBIF (سامانه جهانی اطلاعات تنوع زیستی) از دیگر اهداف این طرح است.

تهیه مجموعه داده‌های نمونه‌های هرباریومی این مرکز با مسئولیت امین زراعتکار (عضو هیأت علمی و استادیار سیستماتیک گیاهی مرکز) به عنوان مجری مسئول، آغاز شد.

اجرای این پروژه به محمدامین فتح اللهی، سرباز نخبه و دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی سپرده شده است.