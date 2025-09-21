باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس، استاندار گیلان که در مجمع آینده شهری «بریکس» به عنوان یکی از سخنرانان محوری حضور داشت به هنگام ورود از سوی مسئولان ارشد سفارت ایران در روسیه، نمایندگان دولت محلی مسکو و مرکز همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
او ضمن تبیین ظرفیتهای استانهای شمالی ایران به ویژه گیلان در توسعه همکاریهای منطقهای بر اهمیت نقشآفرینی استانهای ساحلی دریای خزر در گسترش تعاملات اقتصادی و زیستمحیطی تأکید کرد.
استاندار گیلان در این مجمع با دیدارهای دوجانبهای که با مقامات اقتصادی، بانکی و محلی روسیه داشت محورهای گسترش همکاری در حوزه حملونقل دریایی، توسعه تجارت، همکاریهای بانکی و بیمهای را مورد بررسی قرار داد و بهرهگیری از تجارب کشورهای عضو بریکس در زمینه احیای تالابها و رفع چالشهای زیستمحیطی تأکید کرد.
همکاریهای منطقهای؛ راهکار مشترک برای مقابله با بحرانهای زیستمحیطی
استاندار گیلان در حاشیه برگزاری این مجمع در جمع خبرنگاران حاضر شد و منشاء اصلی مشکلات محیط زیستی را خودروها و صنایع آلاینده اعلام کرد و افزود: کشورهای حاشیه دریای خزر امروز با بحرانهای مشترک زیستمحیطی دستوپنجه نرم میکنند لذا تنها از مسیر همگرایی و همکاریهای منطقهای میتوان برای کاهش این آسیبها و حفاظت از محیط زیست گامهای مؤثری برداشت.
حقشناس با اشاره به بیان اینکه استان گیلان در حاشیه دریای خزر قرار دارد، تصریح کرد: کشورهای اطراف خزر نیز همانند گیلان با مشکلات ناشی از آلودگیهای صنعتی و گازهای حاصل از خودروها مواجهند و این موضوع به دغدغهای مشترک برای جوامع منطقهای تبدیل شده است.
استاندار گیلان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به کاهش آلودگی تالابها و صیانت از دریای خزر گفت: امید است در نشستهایی همچون بریکس با استفاده از تجارب کشورهای موفق و توسعه همکاریهای منطقهای، بتوانیم برای کاهش آلودگیها و حفاظت از محیط زیست گامهای عملی و مؤثر برداریم.
راه نجات اکوسیستم خزر بهرهمندی از مدیریت هوشمند است
حق شناس همچنین در سخنرانی خود در مجمع شهرهای آینده کشورهای عضو بریکس باری دیگر بر لزوم بهرهگیری از تجربه کشورهای عضو در مقابله با بحرانهای زیستمحیطی تأکید کرد.
او افزود: با مدیریت هوشمند منابع آب و استفاده از فناوریهای نوین میتوان اکوسیستم دریای خزر و تالابهای ساحلی آن را برای نسلهای آینده حفظ کرد.
استاندار گیلان به اهمیت همکاریهای فراملی برای مقابله با بحرانهای زیستمحیطی دریای خزر نیز اشاره کرد و این همکاریها را یکی از اصلیترین دغدغههای استانهای شمالی ایران دانست.
دریای خزر فرصتی برای همکاری و همافزایی کشورهاست
حق شناس دریای خزر را فرصتی برای همکاری و همافزایی کشورها دانست و از دولت روسیه، شهرداری مسکو و مجمع بریکس برای ایجاد فرصت تبادل نظر قدردانی کرد.
او افزود: ما یک کره زمین بیشتر نداریم لذا کشورها باید از تجربههای یکدیگر بهرهمند شوند تا راهحلهای مشترک برای نجات زمین پیدا شود.
استاندار گیلان به ویژگیهای طبیعی این استان اشاره و تصریح کرد: گیلان با وسعت یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار و بارندگی سالانه بیش از هزار میلیمتر، سرزمینی سبز است و مشکل آن آب یا هوا نیست، بلکه آلودگیهای ناشی از پسماند شهری و خودروهاست که باید با مدیریت هوشمند و سرمایهگذاری برطرف شود.
حقشناس تغییرات نگرانکننده سطح آب دریای خزر را از مهمترین چالشهای زیستمحیطی منطقه عنوان کرد و گفت: در یک قرن اخیر سطح آب خزر بارها دچار نوسان شده و طی ۲۵ سال گذشته کاهش ۲.۶ متری داشته است. این تغییرات موجب خشکی تالابها، تهدید سلامت عمومی، امنیت غذایی، نابودی تنوع زیستی و به خطر افتادن معیشت جوامع محلی شده است.
او راهکارهای برون رفت از این بحران را «مدیریت هوشمند آب، تصفیه و بازیافت با فناوریهای نوین، حفاظت از تالابها، بیوتکنولوژی و حکمرانی یکپارچه منابع آب» دانست و افزود: اعضای اصلی بریکس میتوانند با ارائه دادههای ماهوارهای، مدلسازیهای پیشرفته اقلیمی، فناوریهای مهندسی آب و تجارب ارزشمند خود در مدیریت حوزههای آبریز و کشاورزی پایدار، نقشی تعیینکننده در این مسیر ایفا کنند.
استاندار گیلان به ظرفیت بانک توسعه بریکس برای تأمین مالی پروژههای زیستمحیطی نیز اشاره کرد و گفت: بحران خزر را باید به فرصتی برای همکاری، نوآوری و توسعه پایدار تبدیل کنیم تنها با همافزایی میتوانیم اکوسیستم ارزشمند دریای خزر و تالابهای ساحلی آن را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
تأکید بر توسعه همکاریهای حملونقل و زیستمحیطی در خزر
حق شناس در تداوم برنامههای سفر کاری به مسکو با نیکلای اوداویچنکو، نماینده ویژه فدراسیون روسیه در امور دریای خزر در وزارت امور خارجه روسیه دیدار کرد و بر ضرورت همکاری مشترک ۲ کشور جهت توسعه حمل و نقل، تکمیل کریدور شمال - جنوب و مقابله با مشکلات زیست محیطی دریای خزر تأکید کرد.
به گفته او، این دیدار در چارچوب تلاشهای مشترک ایران و استان گیلان برای توسعه همکاریهای منطقهای، اقتصادی، حملونقل و حفاظت از محیط زیست دریای خزر برگزار شد.
محورهای اصلی مذاکرات شامل توسعه و تکمیل راهآهن رشت - آستارا، تقویت کریدور شمال - جنوب، افزایش ظرفیت پذیرش کامیونها در مرزهای زمینی و ارتقای زیرساختهای حملونقل بود و ۲ طرف بر اهمیت هماهنگی برای بهبود ترانزیت کالا و ارتقای زیرساختهای ریلی و زمینی تأکید کردند.
استاندار گیلان به موقعیت استراتژیک استان اشاره کرد و افزود: گیلان آماده است نقش خود را به عنوان پل ارتباطی میان ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر به بهترین شکل ایفا کند. توسعه حملونقل ریلی و زمینی، تکمیل کریدور شمال - جنوب و ارتقای ظرفیت مرزها فرصت مناسبی برای افزایش تعاملات اقتصادی و تعمیق همکاریهای منطقهای است.
حق شناس با اشاره به مسائل زیستمحیطی دریای خزر اظهار کرد: کاهش تراز آب دریای خزر و اثرات آن بر اکوسیستمهای ساحلی از مهمترین چالشهای منطقه است که همکاری مشترک با کشورهای ساحلی میتواند در حفظ محیط زیست نقش مؤثری ایفا کند.
او برگزاری «اولین اجلاس بینالمللی استانداران استانهای ساحلی دریای خزر» در بندر انزلی را حائز اهمیت دانست و این مهم را فرصتی بینظیر برای تبادل تجربیات، هماهنگی سیاستها و تقویت همکاریهای منطقهای اعلام کرد.
استاندار گیلان افزود: حضور فعال کشورهای ساحلی میتواند نقش مهمی در همگرایی منطقهای، توسعه زیرساختها و ارتقای ظرفیتهای اقتصادی و زیستمحیطی ایفا کند.
حقشناس تصریح کرد: اجرای پروژه راهآهن رشت - آستارا و تقویت کریدور شمال - جنوب به صورت هفتگی توسط ریاست جمهوری پیگیری میشود تا مراحل آزادسازی اراضی و تکمیل پروژه با سرعت و دقت انجام شود.
نماینده ویژه روسیه در امور دریای خزر نیز در این دیدار ضمن تقدیر و استقبال از ابتکار جمهوری اسلامی ایران و استان گیلان در برگزاری این اجلاس، آمادگی کشورش را برای مشارکت در پروژههای توسعهای، تقویت حملونقل ریلی و زمینی، افزایش ظرفیت بنادر و ارتقای تعاملات منطقهای اعلام کرد.
نیکلای اوداویچنکو بر اهمیت همکاری مستمر برای حفاظت محیط زیست دریای خزر تأکید کرد و خواست که این تعاملات و نشستها ادامه پیدا کند و آن را گامی سازنده برای توسعه همکاریهای منطقهای خواند.
همکاری ایران و روسیه برای توسعه ترانزیت کالا میان آسیا و اروپا
استاندار گیلان با معاون وزیر حملونقل فدراسیون روسیه در مسکو هم دیدار کرد و طرفین بر ضرورت همکاریهای مشترک برای تکمیل سریع راهآهن رشت - آستارا و نقش این پروژه در توسعه ترانزیت کالا میان آسیا و اروپا تأکید کردند.
این نشست که در راستای برنامههای سفر استاندار گیلان به روسیه در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شده بود روند پیشرفت پروژه راهآهن رشت - آستارا به عنوان حلقه کلیدی کریدور بینالمللی شمال - جنوب مورد بررسی قرار گرفت.
حق شناس به اهمیت راهبردی طرح ملی راه آهن رشت- آستارا اشاره کرد و گفت: این خط آهن حلقه مفقوده کریدور شمال - جنوب است و تکمیل آن میتواند تحولی اساسی در جایگاه ایران بهعنوان مسیر اصلی ترانزیت کالا میان آسیا و اروپا ایجاد کند.
استاندار گیلان با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰ درصد از اراضی این مسیر آزادسازی شده و احداث آن با کمترین آسیب زیستمحیطی صورت گرفته است، افزود: استان گیلان با همه ظرفیتها آماده است اجرای این پروژه را در سریعترین زمان ممکن ادامه دهد. اجرای این خط ریلی، علاوه بر تقویت جایگاه ترانزیتی کشور، فرصتهای تازهای برای توسعه بنادر انزلی و آستارا و رونق مبادلات تجاری با روسیه و دیگر کشورهای حاشیه خزر فراهم میکند.
معاون وزیر حملونقل روسیه نیز در این دیدار با اعلام آمادگی کامل کشورش برای همکاری در اجرای راهآهن رشت - آستارا، تکمیل این مسیر ریلی را عاملی مؤثر در افزایش ظرفیت ترانزیت و تقویت بنادر ایران و روسیه در دریای خزر دانست.
توسعه همکاریهای بانکی ایران و روسیه با محوریت گیلان در مسکو
استاندار گیلان در دیدار با مدیرعامل «میر بیزینس بانک» روسیه و معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت گسترش همکاریهای مالی و بانکی میان ایران و روسیه با محوریت منطقه آزاد انزلی تأکید کرد.
در این جلسه افتتاح شعبه «میر بیزینس بانک» در منطقه آزاد انزلی به عنوان اقدامی راهبردی برای تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری ۲ کشور مورد بررسی قرار گرفت.
حقشناس به ظرفیتهای ویژه منطقه آزاد انزلی در تجارت بینالمللی و جایگاه آن در کریدور شمال ـ جنوب اشاره کرد و افزود: ایجاد شعبه میر بیزینس بانک در انزلی فرصتی ارزشمند برای پشتیبانی از بازرگانان و توسعه روابط پایدار میان ۲ کشور خواهد بود.
در این نشست مقرر شد نماینده «میر بیزینس بانک» در اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر حضور یافته و ظرفیتها و خدمات این بانک را معرفی کند.
دیدار با رئیس آژانس همکاریهای روسیه
استاندار گیلان در دیدار با «اوگنی پریماکوف» رئیس آژانس دولتی همکاریهای روسیه در محل مرکز همکاریهای اقتصادی و حقوقی روسیه ـ ایران در مسکو، ظرفیتهای گسترده استان در حوزههای علمی، پژوهشی و فرهنگی را تشریح و بر نقش گیلان در تعمیق همکاریهای دانشگاهی و نوآورانه ایران و روسیه تأکید کرد.
در این نشست که با حضور «آندری شپاک» رئیس مرکز همکاریهای اقتصادی و حقوقی روسیه ـ ایران برگزار شده بود، موضوعات متعددی در حوزههای علمی، آموزشی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار گیلان در این دیدار به ظرفیتهای متنوع استان در بخشهای اقتصادی، علمی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: گیلان بهدلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در حاشیه دریای خزر، میتواند بهعنوان مرکز ثقل همکاریهای مشترک ایران و روسیه در زمینههای دانشگاهی، فناوری و نوآوری نقش ایفا کند.
در جریان مذاکرات، راهکارهای گسترش همکاریهای علمی و دانشگاهی از جمله تبادل استاد و دانشجو، اجرای پروژههای مشترک پژوهشی و برگزاری همایشهای علمی دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.
تأکید بر توسعه همکاریهای گردشگری و فرهنگی
استاندار گیلان با مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو دیدار و گفتوگو کرد؛ در این نشست راهکارهای تقویت همکاریهای استانی ـ بینالمللی را در راستای توسعه تعاملات فرهنگی، اقتصادی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
حقشناس با اشاره به جایگاه راهبردی این استان بهعنوان دروازه ارتباطی ایران با حوزه قفقاز و روسیه بر ضرورت راهاندازی پرواز مستقیم رشت ـ مسکو تاکید کرد و آن را گامی مؤثر در تسهیل سفر گردشگران، بازرگانان و سرمایهگذاران ۲ کشور دانست.
در این دیدار موضوعاتی همچون برگزاری هفتههای فرهنگی ایران و روسیه در رشت و مسکو، تبادل گروههای هنری و دانشگاهی و معرفی ظرفیتهای بومی گیلان در عرصه گردشگری و صنایعدستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طرفین توافق کردند با حمایت نهادهای رسمی و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، مسیرهای تازهای برای گسترش ارتباطات مردمی و اقتصادی میان دو کشور ایجاد شود.
استاندار گیلان در این سفر با نمایندگان کشورهای عضو بریکس در مسکو هم دیدار کرد. دیدارها ضمن تبیین ظرفیتهای متنوع استان گیلان در حوزههای اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و ترانزیتی، بر آمادگی این استان برای گسترش همکاریهای مشترک با کشورهای عضو بریکس تاکید کرد.
او موقعیت راهبردی گیلان در کریدور شمال ـ جنوب و دسترسی مستقیم به دریای خزر، توسعه روابط تجاری و سرمایهگذاری را از مهمترین زمینههای همکاری مشترک عنوان کرد و افزود: گیلان میتواند به پل ارتباطی مطمئن ایران با بازارهای کشورهای عضو بریکس تبدیل شود.
مجمع شهرهای آینده بریکس با هدف توسعه پایدار شهری، هوشمندسازی، نوآوری و ارتقای همکاریهای اقتصادی و اجتماعی میان کشورهای عضو در مسکو برگزار شد و حضور فعال استان گیلان در این مجمع، جایگاه این استان را در دیپلماسی اقتصادی و همکاریهای بینالمللی بیش از پیش برجسته ساخت.
