رئیس جمهور آمریکا گفت که نماینده دائم این کشور در ناتو قصد دارد خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپایی واشنگتن را متوقف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که متیو ویتاکر، نماینده دائم ایالات متحده در ناتو قصد دارد خرید نفت روسیه توسط متحدان اروپایی واشنگتن را متوقف کند.

رئیس جمهور آمریکا در ضیافت شامی که توسط اندیشکده ACI در ویرجینیا برگزار شد، گفت: «اروپایی‌ها از روسیه نفت می‌خرند. قرار نیست این اتفاق بیفتد، درست است؟» به گفته ترامپ، ویتاکر اجازه نخواهد داد که این وضعیت برای مدت طولانی ادامه یابد. او تأکید کرد که ویتاکر باید در این مورد با متحدان ایالات متحده مذاکره کند.

رئیس جمهور آمریکا مستقیماً خطاب به ویتاکر گفت: «مت، آنها باید خرید نفت از روسیه را متوقف کنند. آیا لطفاً با آنها صحبت می‌کنی؟»

ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که دولت او در حال انجام اقداماتی برای افزایش تولید نفت داخلی در ایالات متحده و کاهش هزینه آن است.

در ۱۳ سپتامبر(۲۲ شهریور)، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اگر همه اعضای ناتو برای توقف واردات نفت روسیه متحد شوند، آماده است تحریم‌های شدیدی علیه روسیه اعمال کند. او خاطرنشان کرد که ادامه واردات انرژی از روسیه توسط برخی از متحدان ناتو، موقعیت مذاکره این اتحاد را تضعیف می‌کند.

 علاوه بر این، رئیس کاخ سفید از کشور‌های ناتو خواست تا تعرفه‌های وارداتی از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد را برای چین اعمال کنند و تأکید کرد که چنین اقداماتی می‌تواند به حل بحران اوکراین کمک کند و احتمال لغو تعرفه‌ها پس از یک توافق صلح‌آمیز وجود دارد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ یک روز دم از اینکه پوتین عاشق من و من عاشق پوتین
یک روز دیگه 360 درجه چرخش به چب و راست داره
متاسفانه کشورهای اروپایی مستقل نیستند
همه را کوچک کردند .به اینخاطر نوچه امریکا شدند
اگر بنفع شون است .چرا به یاوه گویی ترامپ گوش دهند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
جنگ اوکراین را هم بهمین خاطر راه انداختند ملت اوکراین راقربانی فروش نفت روسیه قربانی کردند زلنسگی احمق سالانه4/5میلیارد از سوآپ نفت و گاز درآمد کسب میکرد خیال کرد در ناتو نقل و نبات پخش میکنند
۰
۱
پاسخ دادن
