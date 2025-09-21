مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۱۷ درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۷۷ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ از ابتدای امسال تا پایان مرداد برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد افزایش داشت.

او با بیان اینکه که از این موارد ۵۱ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین سن مصدومین ناشی از گاز گرفتگی سگ بین ۳۱ تا ۴۰ سال با ۲۰ نفر و کمترین سن زیر ۱۰ سال با ۵ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان بیشترین آمار گاز گرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های بابل با ۱۱، آمل، رامسر و چالوس هر کدام با ۸ مورد و کمترین آن مربوط به شهرستان‌های گلوگاه، بابلسر، جویبار و عباس آباد هر کدام با یک مورد گزارش شده است.

۱۶۳ مصدوم ناشی از گاز گرفتگی سگ پارسال برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۱۱۲ نفر مرد و ما بقی زن هستند.

منبع:روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران

برچسب ها: گازگرفتگی سگ ، پزشکی قانونی مازندران
خبرهای مرتبط
افزایش بی سابقه گزش سگ در شهرستان بابل
افزایش ۱۸ درصدی مصدومین ناشی از گزش سگ در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف شدید در محور بابل – آمل با ۶ زخمی
ترمز موتور سیکلت قاچاق کشیده شد
افزایش ۱۷ درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در مازندران
توزیع بیش از ۴۵۴ هزار کیلوگرم گوشت مرغ در مازندران
آخرین اخبار
توزیع بیش از ۴۵۴ هزار کیلوگرم گوشت مرغ در مازندران
افزایش ۱۷ درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در مازندران
ترمز موتور سیکلت قاچاق کشیده شد
تصادف شدید در محور بابل – آمل با ۶ زخمی
کشف ۱۴ تن چوب جنگلی قاچاق در جویبار
دستگیری کلاهبرداران ۱۰ میلیاردی با ترفند فروش گوشی دست‌ دوم
مازندران با ۴ نماینده در لیگ دسته اول والیبال کشور
حضور شفاف اتباع مجاز در بازار کار ایران محدودیتی نخواهد داشت
کشف ۵ هزار کیسه آرد قاچاق و دستگیری ۶ متهم
به صدا در آمدن زنگ مدارس از فردا در مازندران
درگیری منجر به قتل پسر ۱۶ ساله و دستگیری قاتل در آمل