مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۱۷ درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۷۷ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ از ابتدای امسال تا پایان مرداد برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردندکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد افزایش داشت.

او با بیان اینکه که از این موارد ۵۱ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین سن مصدومین ناشی از گاز گرفتگی سگ بین ۳۱ تا ۴۰ سال با ۲۰ نفر و کمترین سن زیر ۱۰ سال با ۵ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان بیشترین آمار گاز گرفتگی سگ مربوط به شهرستان‌های بابل با ۱۱، آمل، رامسر و چالوس هر کدام با ۸ مورد و کمترین آن مربوط به شهرستان‌های گلوگاه، بابلسر، جویبار و عباس آباد هر کدام با یک مورد گزارش شده است.

۱۶۳ مصدوم ناشی از گاز گرفتگی سگ پارسال برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی مراجعه کردند که ۱۱۲ نفر مرد و ما بقی زن هستند.

منبع:روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران