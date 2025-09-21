باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت «matchtv» روسیه، تیم‌های فوتبال دینامو ماخاچ‌قلعه و لوکوموتیو مسکو در چارچوب هفته نهم لیگ برتر روسیه (RPL) شامگاه شنبه ۲۹ شهریور به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

محمدجواد حسین‌نژاد، هافبک ایرانی دینامو، از ابتدا در ترکیب اصلی تیمش حضور داشت و در دقیقه ۳+۹۰ جای خود را به گادژییف داد. او پس از پایان این مسابقه در گفت‌وگویی درباره شرایط بازی اظهار داشت: ما برای این دیدار آماده بودیم و می‌دانستیم که بازی سختی در پیش داریم. کیفیت زمین چندان مناسب نبود و بازی روی چنین چمنی دشوار بود. با این حال موفق شدیم یک امتیاز کسب کنیم. به اعتقاد من شایسته پیروزی بودیم، اما باید همچنان به مسیر رو به جلو ادامه بدهیم.

هافبک ایرانی دینامو همچنین در واکنش به پرسشی درباره ناراحتی‌اش هنگام تعویض پیش از ضربه ایستگاهی پایانی گفت: بله، قطعاً انتظار داشتم خودم آن ضربه ایستگاهی را بزنم، اما در نهایت این تصمیمی بود که سرمربی گرفت.

با این تساوی، دینامو ماخاچ‌قلعه با ۹ امتیاز در رده دهم جدول رده‌بندی قرار گرفت. این تیم در دیدار بعدی روز ۲۸ سپتامبر در خانه به مصاف سوچی خواهد رفت.