رقابت‌های اسنوکر آزاد بریتانیا در حالی از روز دوشنبه آغاز می‌شود که حسین وفایی و امیرسرخوش، دو اسنوکرباز حرفه‌ای ایران در آن حضور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد بریتانیا از روز دوشنبه (۳۱ شهریور) در سالن Centaur شهر چلتنهام آغاز می‌شود و تا ۶ مهر ادامه خواهد داشت. این رقابت‌ها یک رویداد رنکینگ اصلی تور اسنوکر جهانی به حساب می‌آید.

حسین وفایی و امیرسرخوش، ۲ اسنوکرباز حرفه‌ای ایران در این مسابقات حضور دارند. وفایی در دور اول این رقابت‌ها روز دوشنبه مقابل «گری ویلسون» بازیکن انگلیسی قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی جواز حضور در دور دوم مرحله اصلی این مسابقات یعنی ۳۲ نفر پایانی را به دست خواهد آورد.

امیر سرخوش هم در دور دوم این مسابقات و در جدول اصلی و جمع ۳۲ بازیکن، روز سه شنبه (اول مهر) به مصاف «جک جونز» نماینده کشور ولز خواهد رفت و در صورت غلبه بر حریف خود به دور سوم مرحله اصلی این مسابقات یعنی ۱۶ نفر پایانی صعود خواهد کرد.

جایزه نقدی مسابقات اسنوکر آزاد بریتانیا ۵۰۲۰۰۰ پوند انگلستان است که به این شرح میان نفرات برتر شرکت کننده توزیع می‌شود:

* قهرمان: ۱۰۰۰۰۰ پوند انگلیس
* نایب قهرمان: ۴۵۰۰۰ پوند انگلیس
* بازیکنان بازنده نیمه نهایی: هر نفر ۲۰۰۰۰ پوند انگلیس
* بازیکنان بازنده یک چهارم نهایی: هر نفر ۱۲۰۰۰ پوند انگلیس
* بازیکنان بازنده یک هشتم نهایی: هر نفر ۹۰۰۰ پوند انگلیس
* بازیکنان بازنده یک شانزدهم نهایی: هر نفر ۶۰۰۰ پوند انگلیس
* بازیکنان بازنده یک سی و دوم نهایی: هر نفر ۳۰۰۰ پوند انگلیس
* جایزه بالاترین امتیاز بریک: ۵۰۰۰ پوند انگلیس
* مجموع کل جوایز نقدی: ۵۰۲۰۰۰ پوند انگلیس

مسابقات اسنوکر آزاد بریتانیا که از سال ۱۹۸۵ آغاز شد تا سال ۲۰۰۴ پیگیری شد، اما در ادامه برگزاری این رقابت‌ها لغو شد. بعد از ۱۷ سال و از سال ۲۰۲۱ این رقابت‌ها به تقویم مسابقات حرفه‌ای‌های اسنوکر جهان بازگشت.

«مارک سلب» مدافع عنوان قهرمانی مسابقات اسنوکر آزاد بریتانیا است که در دوره پیشین این رقابت‌ها و در فینال موفق شد «جان هیگینز» اسکاتلندی را با نتیجه ۵ بر ۱۰ شکست دهد و قهرمان ۲۰۲۴ شود.

منبع: مهر

برچسب ها: اسنوکر ، مسابقات اسنوکر
