سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران از توزیع بیش از ۴۵۴ هزار کیلوگرم گوشت مرغ در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین و توزیع مرغ کشتارگاه‌های مازندران در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به آخرین آمار‌های ارائه شده توسط انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ بیش از ۲۱۲ هزار و ۴۹۶ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۱۰۵ هزار و ۴۶ کیلوگرم به فروشگاه‌های این استان ارسال شده است.

او افزود: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۳۱۷ هزار و ۵۴۲ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۱۷۴ هزار و ۷۱۵ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌های تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۷۰۱ هزار و ۹۱۵ کیلوگرم بالغ شده است.

جعفری گفت: در استان مازندران نیز بیش از ۴۵۴ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع می‌شود.

او همچنین از ارسال بیش از ۸۷ هزار و ۷۱۹ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها و ۳۱ هزار و ۶۲۰ قطعه مرغ زنده به استان‌ها خبر داد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاه‌های استان، گام‌های موثری در جهت تامین نیاز‌های داخلی و کاهش نگرانی‌های موجود برداشته است.

