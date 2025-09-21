باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار غلامرضا جعفری در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: این برنامه‌ها با مشارکت نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و بخش‌های فرهنگی و اجتماعی استان از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر برگزار خواهد شد و شعار «ما فاتحان قله‌ایم» محور وحدت‌بخش برنامه‌هاست.

وی با اشاره به نام‌گذاری روز‌های این هفته، عناوینی مانند «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه‌داران سربلندی و وحدت ملی»، «جوانان، علم و دانش‌پژوهی، اقتدار ملی»، «زنان، مدافعان حریم خانواده و جامعه»، «شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان»، «دفاع همه‌جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان معنویت»، «نیرو‌های مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر و روستائیان»، «ولایتمداری، بصیرت، دشمن‌شناسی و استکبارستیزی» و «فرماندهان، عزتمداران، حماسه‌آفرینان» را برشمرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان افزود: از برنامه‌های شاخص این هفته می‌توان به تجلیل از هشت هزار پیشکسوت و رزمنده، تولید و پخش هشت شب ویژه‌برنامه تلویزیونی «دلیران ایران» از شبکه استانی هامون، عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، برگزاری یادواره‌ها، حضور فرماندهان و رزمندگان در مدارس و دانشگاه‌ها برای روایتگری، و بهره‌برداری کامل از موزه دفاع مقدس و مقاومت استان برای بازدید ادارات، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مدارس اشاره کرد.

منبع حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان