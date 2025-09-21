فرماندار اردبیل گفت: روند اجرای مصوبات سفر رییس جمهور به استان تا زمان تحقق کامل پیگیری و گزارش اقدامات به مردم ارائه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری در جلسه بررسی نتایج سفر رئیس جمهور به استان اردبیل گفت: قبل از انجام این سفر نیازمندی‌ها و اولویت‌های شهرستان احصاء و در جلسات مورد بررسی قرار گرفته بود و با پیگیری استاندار اردبیل موارد مصوب قبل از انجام سفر با وزارتخانه‌های مربوطه و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ شده و صورتجلسات مربوطه به امضاء رسیده بود که در جریان سفر مصوب و ابلاغ گردیدند.

او با قدردانی از توجه و دستورات ویژه رئیس جمهوردر سفر به اردبیل گفت: در این سفر برای پروژه‌های زیرساختی در حوزه‌های راه و انرژی، بهداشت و درمان، آب شهری روستایی و تصفیه خانه و فاضلاب، اجرای طرح هادی روستایی، ساختمان‌های آموزشی و خوابگاهی دانشگاه‌ها و احداث و تجهیز و بازسازی مدارس اعتبارات بسیار مناسبی علاوه بر اعتبارات مصوب ملی و استانی مصوب شد.

فرماندار اردبیل از اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی مرحوم نجف زاده به عنوان یکی از مصوبات این سفر و همچنین پروژه کنار گذر اردبیل خبرداد وگفت: برای طرح‌های محرومیت زدایی اقشار کم برخوردار و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی منابع مالی مناسبی در این سفر مصوب شد.

قلندری همچنین از تامین مالی لازم برای طرح‌های اقتصادی مختلف این شهرستان خبر داد و افزود: از محل تسهیلات بانکی سفربرای بخشی از سرمایه گذاران و واحد‌های تولیدی و اقتصادی شهرستان تامین مالی گردیده و هلدینگ‌ها و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در این سفر برای سرمایه‌گذاری در شهرستان در حوزه‌های مختلف کشاورزی، گردشگری و صنایع اعلام آمادگی نمودند که به شکل جدی پیگیری خواهد شد.

رئیس شورای اداری شهرستان اردبیل تاکید کرد: خود را مکلف می‌دانیم با تمام توان و تا زمان تحقق کامل مصوبات این سفر پربرکت و سودمند و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوطه پیگیر روند اجرای آنها باشیم و طبعا گزارش اقدامات را به اهالی بزرگوار شهرستان ارائه خواهیم نمود.

