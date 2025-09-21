شهروندخبرنگار ما به مناسبت گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و شهدای امنیت و اقتدار مراسم بدرقه تیم منتخب دوچرخه سواری از مشهد اردهال به مشهد مقدس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهدای امنیت و اقتدار ؛ مراسم بدرقه تیم منتخب دوچرخه سواری «غریب‌الغربا» از روستای مشهد اردهال به مشهد الرضا (ع) از گلزار شهدای دارالسلام شهرستان کاشان استان اصفهان برگزار شد. این مراسم با حضور ابوالفضل ساروقیان شهردار کاشان، اعضای شورای اسلامی شهر، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری و جمعی از مدیران شهری و ورزشکاران برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان رضوی

مراسم بدرقه تیم منتخب دوچرخه سواری «غریب‌الغربا»

