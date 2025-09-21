رئیس جمهور آمریکا در یک مراسم سالانه بار دیگر مدعی نابودی برنامه هسته‌ای ایران شد و خود را لایق جایزه نوبل خواند!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شب گذشته (شنبه) ادعا کرد که سزاوار دریافت جایزه صلح نوبل است و این ادعا را با استناد به تلاش‌های خود برای پایان دادن به چندین مناقشه در جهان توجیه کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترامپ در سخنرانی خود در چهارمین مراسم شام سالانه مؤسسه آمریکن کورنراستون "American Cornerstone" در ویرجینیا گفت: «ما برای توقف جنگ‌ها بین هند و پاکستان، ارمنستان و آذربایجان، کوزوو و صربستان، ایران و اسرائیل کار کردیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا در بخشی از سخنرانی اش به پرونده هسته ای ایران پرداخت و مدعی شد که «رویای هسته ای ایران را نابود کرده است».

او در این اظهارات بی اساس مدعی شد که «آرزو‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با نابود کردن کامل تأسیسات غنی‌سازی آنها از بین برده است.»

ترامپ در ادامه به توضیح اضافی پرداخت و گفت خلبان‌های بمب‌افکن‌های B-۲ آمریکا برای اجرای این عملیات ۴۷ ساعت پرواز رفت‌وبرگشت انجام داده‌اند و در طول مسیر چندین بار سوخت‌گیری کرده‌اند. به گفته ترامپ، آمریکا برای این مأموریت از ۵۲ تانکر سوخت‌رسانی بزرگ استفاده کرده است.

ترامپ همچنین افزود: «از آن بمب‌افکن‌های زیبای ما تاکنون ۲۰ تا از آنها را سفارش دادیم.»

او در ادامه با اشاره به بحران اوکراین افزود: «فکر می‌کردم پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین به دلیل رابطه خوبم با رئیس‌جمهور پوتین ساده‌ترین کار باشد، اما از او ناامید شدم.» ترامپ تأکید کرد: «ما به هر طریقی مسئله بین روسیه و اوکراین را حل خواهیم کرد.»

ترامپ با تأکید بر این موضوع گفت: «او سزاوار دریافت جایزه صلح نوبل برای تلاش‌هایش در پایان دادن به چندین جنگ در سراسر جهان است.»

او همچنین با اشاره به خروج نیرو‌ها از افغانستان گفت: «هیچ تکرار رخدادهای شرم‌آوری در افغانستان مربوط به ما مانند آنچه در دوره ریاست‌جمهوری قبلی رخ داد، وجود نخواهد داشت.»

در مورد مسائل منطقه‌ای، ترامپ به بحران سد النهضه اتیوپی پرداخت و آن را یک «مشکل بزرگ» توصیف کرد و اظهار نظر کرد: «آن‌ها در اتیوپی سدی ساختند که بر آب‌های رود نیل تأثیر می‌گذارد.»

ترامپ سخنان خود را با مسائل داخلی به پایان برد و هشدار داد: «ایستگاه بعدی مبارزه با جرم و جنایت، شیکاگو خواهد بود.» او این اتهام را متوجه دموکرات‌ها کرد و گفت: «ما جرم و جنایت را دوست نداریم، اما دموکرات‌ها آن را دوست دارند.»

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دونالد ترامپ ، برنامه هسته ای ایران
