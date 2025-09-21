رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری باید بر اساس قانون از اتباع استفاده کند. افراد اگر به صورت قانونی فعالیت کنند مشکلی برای آنها ایجاد نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارشات حسابرسی مجموعه های مختلف شهرداری تهران بررسی می‌شود، اظهار کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی، امیدواریم بتوانیم به جایگاه علمی که برای خود ترسیم کرده ایم دست پیدا کنیم و رشد بیشتری نسبت به قبل داشته باشیم. 

وی با بیان اینکه امروز از مدیرعامل سابق سازمان بوستان ها تقدیر خواهد شد، خاطرنشان کرد: شورا وظیفه دارد که یکی از خادمان قدیمی و پرتلاش خود را مورد تقدیر قرار دهد و این اقدام در جلسه امروز انجام خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه جابجایی مدیران شهرداری با مخالفت و موافقت شورا نیست، یادآور شد: جابجایی ها از اختیارات شهردار است و بعد از ۴۰ سال چنین تصمیمی گرفته شد. آنچه برای ما مهم بود این بود که آقای مختاری با تمام توان تلاش کرد و این برای ما قابل ستایش است. 

وی درخصوص اظهارات معاون وزیر کار برای به کارگیری نیروهای اتباع هم یادآور شد: شهرداری باید بر اساس قانون از اتباع استفاده کند. افراد اگر به صورت قانونی فعالیت کنند مشکلی برای آنها ایجاد نخواهد شد. کسی که وارد کشوری می شود، چه شهروند باشد چه نباشد، باید تحت شرایطی خاص و قانونی فعالیت کند. ضوابط شهرداری نیز همان ضوابط دولت است.

چمران در مورد واردات تراموا نیز گفت: هنوز شورا هیچ نظر رسمی در این مورد نداده و هیچ گزارش رسمی هم به دست ما نرسیده است. اگر گزارش به ما برسد بازدیدهای خود را انجام خواهیم داد و نظرات خود را اعلام خواهیم کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه از عملکرد شهردار تهران رضایت دارید یا خیر، تأکید کرد: بنده به این سؤال پاسخ نمی دهم. اجازه دهید مسئولان کار خود را کنند. به دنبال تضاد و تقابل نباشید.

چمران در صحن شورا گفت: با وجود اینکه اتوبوس ها چندان در آلودگی هوای تهران اثرگذار نیستند و تعداد اتوبوس های فعلی هم کافی نیست اما اگر ذره ای هم به کاستن آلودگی هوای تهران کمک کنیم، ارزش دارد. 

وی ادامه داد: قرار بود اتوبوس های دو کابین نیز مهرماه به تهران برسد اما متأسفانه در کشور با مشکلات اداری روبه رو هستیم و با وجود اینکه این اتوبوس ها حمل شده به خطوط تهران نرسیده است. امیدواریم بسته بعدی اتوبوس های برقی نیز وارد شود.

منبع: شورای شهر

برچسب ها: مهدی چمران ، شورای شهر ، اتباع خارجی
خبرهای مرتبط
چمران در جمع خبرنگاران:
با بی‌سلیقگی حق زندگی را از مردم محدوده نمایشگاه بین‌المللی سلب نکنید
پیرهادی: تعلل در تحویل تاکسی‌های برقی به مردم پذیرفتنی نیست
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز به زودی اجرا می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مادرم ازدواج کرد؛ من هم او را کشتم!
دستگیری ۶ سارق طلافروشی دَرگهان قشم/ ۸ کیلو طلا به مالباخته بازگشت
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک با بازگشایی مدارس
حریق یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری تهران
اعمال قانون بیش از ۶۵۵ هزار فقره تخلفات ساکن طی ۲۸ روز در پایتخت
خطر از بیخ گوش پاساژ آلومینیوم گذشت
هوای تهران در وضعیت بسیار آلوده قرار دارد
محدودیت تردد وسایل نقلیه باربر در دو هفته اول مهر
هر گام کوچک امروز، پلی است برای رسیدن به رؤیاهای بزرگ فردا
چمران: ضوابط شهرداری درخصوص اتباع همان ضوابط دولت است
آخرین اخبار
توزیع ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار ویژه دانش‌آموزان کم‌برخوردار
چمران: ضوابط شهرداری درخصوص اتباع همان ضوابط دولت است
محدودیت تردد وسایل نقلیه باربر در دو هفته اول مهر
خطر از بیخ گوش پاساژ آلومینیوم گذشت
هر گام کوچک امروز، پلی است برای رسیدن به رؤیاهای بزرگ فردا
مادرم ازدواج کرد؛ من هم او را کشتم!
حریق یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری تهران
اعمال قانون بیش از ۶۵۵ هزار فقره تخلفات ساکن طی ۲۸ روز در پایتخت
دستگیری ۶ سارق طلافروشی دَرگهان قشم/ ۸ کیلو طلا به مالباخته بازگشت
هوای تهران در وضعیت بسیار آلوده قرار دارد
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک با بازگشایی مدارس
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره یک زندانی زن
پیام تبریک سردار رادان به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
افزایش کلاهبرداری با شیوه خرید از صفحات فروشگاهی شبکه اینستاگرام
نقاط ضعفی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد
آماده‌باش هلال‌احمر در ۶ استان همزمان با هشدار وقوع سیل
وقوع نادرترین رویداد گردوغبار در کشور
محاکمه چند مسئول اجرایی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک
باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) طلای مدیریت پروژه را تصاحب کرد
کاهش ۱۴ درصدی مجروحان تصادفات در اربعین امسال
ظرف چند سال آینده کشور در حوزه محصولات پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسد
راهکار مقابله با اضطراب فرزند در روز‌های نخست ورود به مدرسه + فیلم
آغاز پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
جمع‌آوری داربست‌های پاساژ علاءالدین توسط شهردارى پس از ۳ سال
پوشش بیمه‌ای بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار کمیته امداد استان تهران/ بازنشستگی ۸۴ مددجودر ۳ ماه نخست امسال
کلاهبرداری سایبری با ترفند فروش لوازم‌التحریر و سرویس مدارس
ایمنی و روان‌سازی ترافیک؛ اولویت‌های بازگشایی مدارس در پایتخت
افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس
توصیه پلیس راهور به رانندگان سرویس‌های مدارس + فیلم
آمار مرگ و میر‌های عابران پیاده در تصادفات جاده‌ای + فیلم