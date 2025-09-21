تشکیل قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری و تولید در بازرسی کل استان کردستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- عیسی هواسی،در این نشست، با اشاره به اهمیت شناسایی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران اظهار داشت: آسیب‌شناسی مشکلات موجود در زیرساخت‌ها و فرآیند‌های مرتبط با تولید سرمایه‌گذاری، یکی از گام‌های اولیه و اساسی برای پشتیبانی و رونق‌بخشی به این حوزه به شمار می‌رود که این امر در دستور کار قرار گرفته است..

وی در ادامه ضمن تبیین وظایف و رسالت‌های این قرارگاه نظارتی، خاطرنشان کرد: با همکاری جهادی مدیران و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان، امیدواریم تا پایان سال مشکلات تعداد زیادی از واحد‌ها و طرح‌های تولیدی مرتفع گردد.

بازرس‌کل استان با تأکید بر لزوم پیگیری جدی مصوبات قرارگاه افزود: دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات و تسهیل امور سرمایه‌گذاری نقش مؤثر ایفا کنند، به‌عنوان دستگاه برتر به سازمان بازرسی کل کشور، وزارتخانه‌های مرتبط و استانداری معرفی خواهند شد.

هواسی همچنین بر ضرورت اثربخشی و حصول نتیجه مطلوب در جلسات تأکید کرد و گفت: مصوبات باید به صورت مستمر و مجدانه پیگیری شوند تا در بازه زمانی تعیین‌شده به مرحله اجرا برسند. هدف ما آن است که شاهد جهشی چشمگیر در مسیر رفع موانع تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در استان باشیم.

همچنین بازرس کل با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی عمومی از فعالیت‌های قرارگاه خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با مکاتبات رسمی و پیگیری‌های مستمر، اقدامات این قرارگاه را به اطلاع مردم استان برسانند. همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و مجامع مرتبط، زمینه آگاهی عمومی و مراجعه سرمایه‌گذاران برای طرح مشکلات و دریافت حمایت‌های لازم فراهم خواهد شد.

در ادامه این جلسه نیز، مشکلات چند واحد تولیدی از جمله مرغداری، جایگاه‌های سوخت، خانه فرش و دیگر حوزه‌ها و اصناف مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان مصوبه جلسه جهت حل مشکلات پیش‌ِرو در دستور کار قرار گرفت.

قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، در چارچوب سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، با هدف هموارسازی مسیر تولید و جذب سرمایه‌گذاری در استان کردستان تشکیل شده و مقرر است به‌طور منظم و عملیاتی، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را بررسی و برطرف کند.