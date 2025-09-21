 دادستان عمومی و انقلاب کامیاران در راستای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع تصادفات و رفع نقاط حادثه ساز از این تونل بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- پس از انجام کارشناسی‌های مجدد تونل محور سنندج - کامیاران که در راستای پیگیری‌های چند ماهه گذشته‌ی دادستانی انجام شده است دادستان کامیاران جهت بررسی و اخذ توضیح در خصوص علت عدم اتمام پروژه از مسئولین شرکت زیرساخت و توسعه و پیمانکار شرکت بنادر با این مسئولین و در معیت رئیس اداره راهداری شهرستان از پروژه برای مرتبه سوم بازدید کرد و پیگیر دستورات صادره قبلی شد.

دادستان کامیاران اظهار داشت: محدوده‌ی این تونل از حادثه سازترین نقاط جاده‌ای استان می‌باشد و در طول دو ماه اخیر نیز دو مورد تصادف فوتی داشته است.

وی افزود:نتیجه‌ی کارشناسی‌های مجدد نیز بیانگر امکان ادامه‌ی پروژه‌ی تونل است و پیمانکاران نیز بیش از ۵ سال است که هیچگونه فعالیتی نداشته‌اند و می‌بایست در اسرع وقت و با نگاه ویژه به این پروژه پرداخته شود.

کفراشی تاکید کرد: ضروری است تا حسب مصوبه طرح جدید تونل پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد و در غیر این صورت مطابق مقررات با متخلفین برخورد قانونی انجام می‌شود.

 

منبع: روابط عمومی دادگستری استان 

برچسب ها: کردستان ، دادستان ، بازدید ، حقوق عامه
