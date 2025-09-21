برگزاری ۱۵ هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در خوزستان

معاون هماهنگ‌کننده سپاه خوزستان از اجرای ۱۵ هزار برنامه متنوع به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح استان خبر داد و گفت: دیدار با خانواده شهدا، تجلیل از رزمندگان و اجرای رزمایش‌های فرهنگی و جهادی از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه میرسالاری-  سرهنگ ساری، معاون هماهنگ‌کننده سپاه خوزستان با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بیش از ۱۵ هزار برنامه مختلف در استان خوزستان اجرا می‌شود که در این میان تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس در سطح استان و قدردانی از بیش از هزار نفر از ایثارگران و دلاورمردانی که در برابر دشمن ایستادگی کردند، از مهم‌ترین محورهای این برنامه‌هاست.

وی با بیان اینکه رزمایش «رهروان شهدا» در قالب دیدار با خانواده‌های معظم شهدا برگزار می‌شود، افزود: در این قالب بیش از سه هزار دیدار با خانواده شهدا انجام خواهد شد.

سرهنگ ساری خانواده‌های شهدا را الگو و اسوه جامعه دانست و تصریح کرد: نشست‌های روشنگری و جهاد تبیین نیز از ابتدای مهرماه برگزار خواهد شد و در این راستا از ظرفیت بسیج، رزمندگان و روحانیون استفاده می‌کنیم چراکه جهاد تبیین یک نیاز اساسی برای جامعه امروز است.

وی ادامه داد: همزمان با این هفته، زنگ مقاومت در مدارس استان نواخته خواهد شد، یادواره‌های متنوعی برگزار می‌شود و گروه‌های جهادی و خدماتی نیز به مناطق محروم خوزستان اعزام خواهند شد. همچنین برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح استان به اجرا درمی‌آید.

برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، خوزستان
توزیع بسته های نوشت افزار میان دانش‌آموزان نیازمند اندیمشکی در هفته دفاع مقدس
از تجهیز و حمایت توسط کشور‌های غربی تا تلاش برای ناامن‌سازی استان خوزستان
دود آتش‌سوزی هورالعظیم به ماهشهر و بندر امام رسید
آلودگی هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی
