برگزاری ۱۵ هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در خوزستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه میرسالاری- سرهنگ ساری، معاون هماهنگکننده سپاه خوزستان با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بیش از ۱۵ هزار برنامه مختلف در استان خوزستان اجرا میشود که در این میان تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس در سطح استان و قدردانی از بیش از هزار نفر از ایثارگران و دلاورمردانی که در برابر دشمن ایستادگی کردند، از مهمترین محورهای این برنامههاست.
وی با بیان اینکه رزمایش «رهروان شهدا» در قالب دیدار با خانوادههای معظم شهدا برگزار میشود، افزود: در این قالب بیش از سه هزار دیدار با خانواده شهدا انجام خواهد شد.
سرهنگ ساری خانوادههای شهدا را الگو و اسوه جامعه دانست و تصریح کرد: نشستهای روشنگری و جهاد تبیین نیز از ابتدای مهرماه برگزار خواهد شد و در این راستا از ظرفیت بسیج، رزمندگان و روحانیون استفاده میکنیم چراکه جهاد تبیین یک نیاز اساسی برای جامعه امروز است.
وی ادامه داد: همزمان با این هفته، زنگ مقاومت در مدارس استان نواخته خواهد شد، یادوارههای متنوعی برگزار میشود و گروههای جهادی و خدماتی نیز به مناطق محروم خوزستان اعزام خواهند شد. همچنین برنامههای فرهنگی و هنری در سطح استان به اجرا درمیآید.