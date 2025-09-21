باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در آستانه سال تحصیلی، جشن جوانه‌ها با حضور دانش آموزان کلاس هفتمی در مدارس متوسطه سراسر استان البرز برگزار شد.

فرزاد شعبانی مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم گفت در قالب پروژه مهر مدارس استان مهیای حضور دانش آموزان شده اند و با تلاش های صورت گرفته و استخدام نیروهای جدید به ویژه در مقطع استان امسال هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد بود.

شعبانی با اشاره به حضور بیش از ۵۰۰هزار دانش آموز در کلاس های درس استان افزود: در پایه های متوسطه اول و دوم به دلیل تعدد درس ها با کمبود معلم در برخی مواجهیم که با تدبیر صورت گرفته قرار است این مشکل با جذب معلم حق التدریس و اضافه کار برطرف شود.