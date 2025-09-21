باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - سردار جمشید رضایی در آستانه چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: فرهنگ ملت ایران برگرفته از مکتب سیدالشهدا (ع) است که تسلیم در قاموس آنان جایی ندارد و با ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم و ظالم بر اساس آموزههای قرآنی در همه دنیا به دفاع از مظلوم میپردازند.
وی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه و نقش استکبار جهانی در سردمداری آن، گفت: آمریکای جهانخوار در حالی که وانمود میکرد به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی است، به اسرائیل غاصب جواز حمله به کشورمان را داد تا چهره خبیث خود را بیش از گذشته نمایان کند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به نقش بزرگ رهبر معظم انقلاب در راهبری و هدایت نیروهای مسلح برای پاسخ کوبنده به دشمن و دفاع از حریم ایران اسلامی گفت: به فاصله ۱۲ ساعت پس از حمله رژیم صهیونی و شهادت فرماندهان بزرگ نظامی، دست بلند پولادین نیروهای مسلح از آستین الهی بیرون آمد و جواب پشیمان کنندهای به رژیم کودک کش صهیونی و پشتیبان امریکایی آن داد تا جایی که دنیا به توان تدافعی ایران اذعان کرد.
سردار رضایی تاکید کرد: دشمن، تمام توان خود را در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای براندازی هزینه کرده است، اما در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بار دیگر اتحاد و انسجام ملی و دینی، سیلی سختی بر متجاوزان بود.
وی یادآور شد: آنچه که در دفاع مقدس ۱۲ روزه رخ داد نتیجه فرهنگ ایثار و شهادتی بود که در دوران دفاع مقدس رقم خورد و نهادینه شد.
به گفته فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان، اگر در دوران دفاع مقدس محدودیتهایی داشتیم، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دست برتر تسلیحاتی با ما بود و بالاترین آن وجود ملت بزرگی است که دشمن قادر به شناخت آنان نشده است.
وی با اشاره به برنامههای بزرگداشت هفته دفاع مقدس در کردستان، گفت: این برنامهها در ۱۴ سرفصل با هزار و ۲۶ برنامه در ۷۰ عنوان در هفته دفاع مقدسدر مناطق مختلف استان برگزار میشود که۱۰۵ برنامه آن بصورت شاخص خواهد بود.
برگزاری یادوارههای خانگی و محله محور شهدا، تجلیل از زنان پیشکسوت دفاع مقدس، اجلاسیه زنان شهید کردستان از جمله برنامههای شاخص است.
وی با بیان اینکه، زنان به عنوان کانون و محور خانواد، دوشادوش مردان برای دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی در دفاع از کشورمان سهیم بودند، یادآور شد: بیش از نیمی از شهدای اهل سنت کشور متعلق به کردستان است که نشان از پایمردی و استقامت مردم این استان دارد.