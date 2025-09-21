مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: استان نیازمند توسعه شبکه پایش گرد و غبار است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - چند روز پیش وقوع پدیده ریزگرد‌ها در بخش‌های مختلف استان گلستان، آسمان شهر‌ها را غبارآلود و تنفس شهروندان را دشوار کرد.

این شرایط بار دیگر ضرورت تجهیز استان به شبکه پایش گرد و غبار و برنامه‌ریزی برای مدیریت بهتر بحران‌های جوی را برجسته ساخت.

ریزگرد‌ها از جمله پدیده‌های جوی هستند که آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آنها بر زندگی مردم و محیط‌زیست غیرقابل انکار است.

از یک‌سو کاهش دید افقی، اختلال در تردد‌های جاده‌ای و هوایی و تأثیر منفی بر فعالیت‌های روزمره را به دنبال دارند و از سوی دیگر، مشکلات جدی برای سلامت شهروندان به‌ویژه بیماران قلبی و تنفسی ایجاد می‌کنند.

کمالی، مدیرکل هواشناسی استان گلستان، با تأکید بر اهمیت پیش‌بینی و پایش سامانه‌های گرد و غبار، گفت: پدیده گرد و غبار دو مقوله دارد؛ یکی بحث پیش‌بینی شرایط با استفاده از نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای است که براساس توان و تجهیزات موجود هشدار‌های لازم صادر می‌شود و دیگری پایش سامانه‌های ورودی به کشور است که نیازمند تجهیزات ویژه است.

وی افزود: در حال حاضر تنها یک ایستگاه پایش گرد و خاک در شهرستان مراوه‌تپه داریم و طبق برنامه سازمان هواشناسی کشور، امسال یک دستگاه دیگر برای منطقه گمیشان اختصاص یافته است. اما این امکانات برای پوشش کامل استان کافی نیست و نیاز به حمایت و برنامه‌ریزی مسئولان برای تأمین اعتبارات و تجهیزات بیشتر داریم.

کمالی با اشاره به ضرورت گسترش این شبکه در نقاط مختلف استان گفت: مناطقی مانند گرگان و گنبدکاووس به دلیل تمرکز جمعیتی و همچنین نواحی شمالی استان که مبدا ورود سامانه‌های گرد و غبار به گلستان هستند، نیازمند ایجاد چند ایستگاه پایش گرد و غبار هستند تا بتوانیم مدیریت بهتری بر شرایط داشته باشیم.

مدیرکل هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: تجهیز استان به شبکه ایستگاه‌های پایش گرد و غبار به ما کمک می‌کند تا اطلاعات دقیقی از غلظت آلاینده‌ها به دست آوریم؛ به عنوان مثال مشخص شود غلظت آلاینده‌های جوی در چه سطحی است (۲۰۰، ۳۰۰ یا ۵۰۰ PPM) و بر این اساس تصمیم‌گیری شود.

کمالی می‌گوید: این داده‌ها به سازمان محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت بحران استان کمک می‌کند تا در مواقع اضطراری درباره تعطیلی‌ها یا اقدامات پیشگیرانه تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند.

وی گفت: در حال حاضر هیچ ابزار دقیقی برای سنجش و تعیین غلظت آلاینده‌های جوی در استان در اختیار نداریم و این یک ضرورت جدی است که با همکاری و حمایت مسئولان، دستگاه‌های سنجش گرد و غبار هرچه سریع‌تر در استان مستقر شوند.