باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی مبنی بر تقویت سامانه بارشی و خنک از امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) تا سه شنبه ۱ مهر ماه نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب و روان آب و طغیان رودخانه‌های فصلی این شرکت به مردم هشدار می‌دهد.

از هموطنان درخواست می‌شود در این مدت برای جلوگیری از بروز خسارت و حوادث ناگوار از هرگونه تردد، توقف، اسکان و برپایی چادر‌های مسافرتی در حریم و بستر رودخانه ها، مسیل ها، تأسیسات آبی و کانال‌های آبرسانی اکیدا خودداری کنند.

هشدار سطح نارنجی هواشناسی

بر اساس هشدار سطح نارنجی صادر شده هواشناسی گیلان، طی امروز تا صبح سه شنبه با تقویت فعالیت سامانه ناپایدار و خنک، بارش‌ها در سطح استان تشدید می‌شود.

بنابراین ابرناکی و مه آلود شدن هوا، به تناوب بارندگی (گاهی رگباری و شدید، برخی نواحی موقتی خیلی شدید)، وزش باد (برخی مناطق شدید)، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ و همچنین کاهش ٤ تا ٨ درجه‌ای دمای هوا پیش بینی می‌شود.

طی این مدت آبگرفتگی و اختلال در تردد، مه آلودگی و کاهش دید، بالا آمدن آب رودخانه ها، جاری شدن سیلاب و روان آب، رانش و لغزش، ریزش سنگ در جاده‌های مواصلاتی کوهستانی، شکستن و سقوط درختان و احتمال خسارت به سازه‌ها و ابنیه و خسارت به محصولات کشاورزی مورد انتظار است.

توصیه می‌شود از استقرار و تردد در حاشیه رودخانه ها، برپایی چادر‌های مسافرتی و تردد غیرضروری در محور‌های کوهستانی استان پرهیز شود. نسبت به محکم سازی سازه‌های موقتی، داربست‌ها و بنر‌ها به دلیل وزش باد شدید اقدام شود.

از پارک کردن خودرو در حاشیه درختان فرسوده و سازه‌های سست اجتناب شود. با توجه به احتمال اصابت صاعقه و تگرگ، از قرار گرفتن در فضای باز در زمان وقوع رعد و برق و تگرگ اجتناب شود.

کشاورزان، دامداران، گلخانه داران و مرغداری‌ها تمهیدات لازم را جهت مواجه شدن با شرایط بارش‌های شدید و کاهش دما به عمل آورند. نسبت به انتقال باقیمانده محصولات کشاورزی برداشت شده به مکان مسقف اقدام شود.

از صعود به ارتفاعات استان، انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت گردی، برگزاری تور‌های گردشگری در فضای باز، انجام پرواز‌های تفریحی، جابجایی عشایر کوچ رو و چرای دام اجتناب شود.

طی این مدت دریا مواج و برای انجام فعالیت‌های دریایی، شنا، گردشگری ساحلی و تفریحات دریایی نامناسب است.

همچنین در اطلاعیه هواشناسی گیلان آمده است: تغییرات احتمالی در پیش بینی‌ها به سبب تغییر در نقشه‌های پیش یابی، اطلاع رسانی خواهد شد.