شرکت آب منطقه‌ای گیلان با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر تقویت سامانه بارشی در خصوص احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی مبنی بر تقویت سامانه بارشی و خنک از امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) تا سه شنبه ۱ مهر ماه نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب و روان آب و طغیان رودخانه‌های فصلی این شرکت به مردم هشدار می‌دهد.

از هموطنان درخواست می‌شود در این مدت برای جلوگیری از بروز خسارت و حوادث ناگوار از هرگونه تردد، توقف، اسکان و برپایی چادر‌های مسافرتی در حریم و بستر رودخانه ها، مسیل ها، تأسیسات آبی و کانال‌های آبرسانی اکیدا خودداری کنند.

هشدار سطح نارنجی هواشناسی

 بر اساس هشدار سطح نارنجی صادر شده هواشناسی گیلان، طی امروز تا صبح سه شنبه با تقویت فعالیت سامانه ناپایدار و خنک، بارش‌ها در سطح استان تشدید می‌شود.

بنابراین ابرناکی و مه آلود شدن هوا، به تناوب بارندگی (گاهی رگباری و شدید، برخی نواحی موقتی خیلی شدید)، وزش باد (برخی مناطق شدید)، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ و همچنین کاهش ٤ تا ٨ درجه‌ای دمای هوا پیش بینی می‌شود.

 طی این مدت آبگرفتگی و اختلال در تردد، مه آلودگی و کاهش دید، بالا آمدن آب رودخانه ها، جاری شدن سیلاب و روان آب، رانش و لغزش، ریزش سنگ در جاده‌های مواصلاتی کوهستانی، شکستن و سقوط درختان و احتمال خسارت به سازه‌ها و ابنیه و خسارت به محصولات کشاورزی مورد انتظار است. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توصیه می‌شود از استقرار و تردد در حاشیه رودخانه ها، برپایی چادر‌های مسافرتی و تردد غیرضروری در محور‌های کوهستانی استان پرهیز شود. نسبت به محکم سازی سازه‌های موقتی، داربست‌ها و بنر‌ها به دلیل وزش باد شدید اقدام شود. 

از پارک کردن خودرو در حاشیه درختان فرسوده و سازه‌های سست اجتناب شود. با توجه به احتمال اصابت صاعقه و تگرگ، از قرار گرفتن در فضای باز در زمان وقوع رعد و برق و تگرگ اجتناب شود.

 کشاورزان، دامداران، گلخانه داران و مرغداری‌ها تمهیدات لازم را جهت مواجه شدن با شرایط بارش‌های شدید و کاهش دما به عمل آورند. نسبت به انتقال باقیمانده محصولات کشاورزی برداشت شده به مکان مسقف اقدام شود.

از صعود به ارتفاعات استان، انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت گردی، برگزاری تور‌های گردشگری در فضای باز، انجام پرواز‌های تفریحی، جابجایی عشایر کوچ رو و چرای دام اجتناب شود.

طی این مدت دریا مواج و برای انجام فعالیت‌های دریایی، شنا، گردشگری ساحلی و تفریحات دریایی نامناسب است.

همچنین در اطلاعیه هواشناسی گیلان آمده است: تغییرات احتمالی در پیش بینی‌ها به سبب تغییر در نقشه‌های پیش یابی، اطلاع رسانی خواهد شد.

برچسب ها: هشدار هواشناسی ، طغیان رودخانه ها
خبرهای مرتبط
هشدار آب منطقه‌ای گیلان در خصوص سیلابی شدن رودخانه‌ها
سیلابی شدن رودخانه شمرود سیاهکل
هشدار احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها در گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بالا رفتن خرس قهوه‌ای از درخت در جنگل‌های سیاهکل + فیلم
تلاش‌های منطقه‌ای برای نجات خزر
هشدار احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های گیلان
تداوم نظارت بر فعالیت نانوایی ها در رشت
آخرین اخبار
هشدار احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های گیلان
تداوم نظارت بر فعالیت نانوایی ها در رشت
تلاش‌های منطقه‌ای برای نجات خزر
بالا رفتن خرس قهوه‌ای از درخت در جنگل‌های سیاهکل + فیلم
اجرای ۸۵ برنامه و ۶ هزار فعالیت به مناسبت هفته دفاع مقدس و مقاومت در گیلان
حمایت از یک هزار و ۳۵۵ طرح در قرارگاه تابستانه