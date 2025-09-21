رئیس پلیس راهور فراجا گفت: سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که حدود ۳ هزار نفر از آنان کودکان بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با شروع ماه مهر و بازگشایی مدارس، پلیس راهور فراجا با تمهیدات ویژه در معابر شهری و مقابل مراکز آموزشی حضور یافته تا نظم، آرامش و ایمنی تردد را برقرار کند. سردار سید تیمور حسینی اظهار داشت: دیدن لباس سپید مأموران پلیس راهور در ساعات پرترافیک صبحگاهی آرامش‌بخش است و نشان می‌دهد که کسی مسئول نظم و ایمنی معابر است. 

وی ادامه داد: آغاز سال تحصیلی به‌طور طبیعی با افزایش حدود ۲۰درصدی ترددها در معابر شهری همراه است. این افزایش، همزمان با پایان تابستان و آخرین فرصت‌های سفر و همچنین آماده‌سازی خانواده‌ها برای بازگشت کودکان به مدارس، موجب شلوغی و جنب‌وجوش مضاعف در سطح شهر و جاده‌ها می‌شود. 

شرایط ویژه ترافیکی و تمهیدات پلیس

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: شش ماهه دوم سال، به ویژه در روزهای ابتدایی بازگشایی مدارس، به‌طور طبیعی پر ترددتر است. سرویس مدارس هنوز به ثبات کامل نرسیده و بسیاری از والدین، روزهای اول فرزندان خود را شخصاً به مدرسه می‌رسانند. این موارد دست به دست هم داده تا شرایط ترافیکی ویژه‌ای ایجاد شود. 

وی در خصوص اقدامات پلیس راهور گفت: پوشش پررنگ و میدانی معابر، به ویژه مقابل مدارس، از ابتدای صبح تا حوالی ساعت ۹:۳۰برقرار است. در سطح کشور بیش از ۴ هزار مدرسه تحت پوشش مستقیم مأموران پلیس قرار دارند که از این تعداد، ۲۹۹ مدرسه در شهر تهران فعال است. 

آمار تصادفات و اهمیت ایمنی

سردار حسینی با تأکید بر اهمیت ایمنی کودکان افزود:  این واقعیت دردناک نشان می‌دهد که حفاظت از جان کودکان، آینده‌سازان کشور، نیازمند تلاش همه‌جانبه است. 

وی تأکید کرد: اگر پلیس به تنهایی مسئولیت حفاظت از کودکان را به دوش بکشد، نتیجه مناسبی حاصل نخواهد شد. والدین، رانندگان و عابران پیاده باید با دقت و هوشیاری کامل عمل کنند و از جان خود و کودکان محافظت کنند. 

نقش آموزش و پرورش و همکاری دستگاه‌ها

رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: برای موفقیت در کاهش تصادفات و حفظ نظم شهری، همکاری دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارت آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ضروری است. کارشناسان پلیس راهور با دانش‌آموزان به‌صورت چهره‌به‌چهره جلسه آموزشی دارند و مفاهیم ایمنی را با زبان ساده منتقل می‌کنند. 

وی افزود: آموزش ایمنی باید از مهدکودک و پیش‌دبستانی آغاز شود و تا دانشگاه ادامه یابد تا کودکان و نوجوانان مفاهیم ایمنی را ملکه ذهن خود کنند. این اقدامات، همراه با حضور میدانی مأموران، همکاری والدین و دستگاه‌های مرتبط، نقش کلیدی در کاهش حوادث و تصادفات دارد. 

سردار حسینی در پایان گفت: امیدواریم با تمهیدات ویژه پلیس، پوشش میدانی، آموزش مستمر و همکاری همه دستگاه‌ها و والدین، سال تحصیلی جدید با امنیت، نظم و آرامش برای همه دانش‌آموزان و شهروندان آغاز شود.

منبع: پلیس فراجا

برچسب ها: تصادف رانندگی ، آمار تصادفات
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
راننده های غیر استاندارد؛ جاده های غیر استاندارد؛ خودروهای غیر استاندارد
نتیجه؟! تلفات معادل جنگ جهانی
واکنش مردم و مسئولین؟! خواب
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
تصادفات بیشتر از جنگ تلافات میدهد این تصادفات را با به خودرو سازی باید تبریک گفت با اون حلبی سازی شون که دست ملت میدهند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۵۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
در این مملکت آمار درست نمیدهند
چند قطع عضوی؟
چند از کار افتادگی؟
چند تا پسر و یا دختر ؟ و یا چند سرپرست خانواده؟
چند تصادف به خاطر چی؟ نقص ترمز؟ نقص لاستیک؟ نقض آیین نامه ؟ چند انحراف و و و
۰
۲
پاسخ دادن
