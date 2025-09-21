باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران در نشست خبری اظهار داشت: حوزه بافتهای فرسوده با جمعیت ۱۱ میلیون نفر این بافت های فرسوده نیازمند توجه ویژه از لحاظ کالبدی هستند و سکونت های غیر رسمی که ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در آن ساکن هستند خارج از برنامههای رسمی شکل گرفته اند.
وی ادامه داد: شرکت بازآفرینی در چهار حوزه اصلی در کنار مدیریت شهری قرار دارد و تلاش میکنیم با همکاری سایر دستگاهها، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه حدود ۱۱ میلیون نفر در بافتهای فرسوده شهری زندگی میکنند، افزود: این مناطق از منظر اجتماعی، فرهنگی و همچنین تأمین خدمات زیربنایی نیازمند نگاه و حمایت ویژه هستند.
گلپایگانی سکونتگاههای غیررسمی را یکی از مهمترین چالشها دانست و اظهار کرد: بر اساس آمارها، حدود۶ هزار و ۸۰۰ نفر در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند؛ سکونتگاههایی که غالباً خارج از برنامهریزی شهری شکل گرفته و با مشکلات متعدد روبهرو هستند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین به پهنههای در معرض خطر اشاره کرد و گفت: برخی محلات در حریم گسلهای زلزله و یا تحتتأثیر پدیدههای انسانساز قرار دارند که این موضوع لزوم برنامهریزی فوری و هماهنگ را دوچندان میکند.
وی تأکید کرد: در چارچوب تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت بازآفرینی شهری وظیفه دارد در خصوص چگونگی مواجهه با بافتهای فرسوده و اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی، راهکارهای عملیاتی ارائه دهد. در این مسیر، همافزایی با مدیریت شهری و سایر دستگاههای مرتبط یک ضرورت جدی است.
گلپایگانی با اشاره به روند تخصیص تسهیلات برای نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شدند، اما گزارشهای موجود نشان میدهد میزان اثرگذاری این تسهیلات با توجه به شرایط اقتصادی کلان کشور و تغییر سیاستهای بانکی محدود بوده است.
وی ادامه داد: تجربه سالهای ۹۲ و ۹۳ نشان داد که هرگاه تسهیلات بیشتری به حوزه نوسازی اختصاص یافته، نتایج ملموستری به دست آمده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه بخش عمده توان نظام بانکی طی سالهای اخیر به پروژههای نهضت ملی مسکن و طرحهای انبوهسازی معطوف شده اظهار کرد: بهگونهای که ۸۰۰ هزار متقاضی در این پروژهها ثبتنام کرده و واحدهای آنان در دست ساخت است. با وجود این، نیاز واقعی در حوزه بافتهای فرسوده همچنان تامین نشده است.
گلپایگانی از طراحی برنامهای جدید برای جبران محدودیتها خبر داد و گفت: با اتکا به داراییهای شرکت و همکاری سازمان برنامه و بودجه، راهاندازی صندوقهای بازآفرینی در چند کلانشهر در دستور کار قرار گرفته است. هدف این است که تسهیلات مقدماتی نوسازی از محل املاک و داراییهای شرکت تأمین شود تا گامی عملی در جهت کاهش موانع موجود برداشته شود.