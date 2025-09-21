مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: رهاسازی آب از سد سیمره در بخش عراقی تالاب هورالعظیم برای مهار خودسوزی در دست بررسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی عبدالهی مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت:  پس از پیگیری‌های استاندار خوزستان در سطوح ملی و بین‌المللی و مساعدت سازمان بحران کشور، عملیات اطفای حریق هوایی در تالاب هورالعظیم با کسب مجوز از دولت عراق از سر گرفته شده است.

وی گفت: در کنار اقدامات فوری و کوتاه مدت، پیگیری برای حل ریشه‌ای بحران نیز از طریق رایزنی با مقامات عراقی جهت رهاسازی آب به سمت تالاب هورالعظیم ادامه دارد.

عبدالهی اظهار کرد: خشکی بخش‌های وسیعی از بخش عراقی تالاب هورالعظیم عامل اصلی خودسوزی آن است و مهمترین راهکار حل این مشکل رهاسازی آب است.

خودسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم به دلیل نداشتن آب از هفت ماه گذشته آغاز شده و دود متصاعد شده از این خودسوزی هوای غرب خوزستان را آلوده کرده است.

با پیگیری استاندار خوزستان برای دومین بار هواپیمای آب پاش عملیات مهار آتش را آغاز کرده است.

این اقدام در کوتاه مدت باعث کاهش خودسوزی و تصاعد دود می‌شود.

طبق اعلام فرماندار هویزه ۲۸ هزار هکتار از بخش عراقی تالاب هورالعظیم در آتش سوخته لست و این روند در حال پیشروی است.

هواپیمای آب پاش پنج پرواز در روز برای اجرای عملیات مهار آتش دارد ک زمان‌مشخصی برای خروج آن از استان تعیین نشده است.

معاون محیط زیست خوزستان:
آتش‌سوزی هورالعظیم مربوط به بخش عراقی است/ رهاسازی آب به تالاب ضروری است
برگزاری نشست استانی مدیریت بحران آب / مطلوب بودن ای سی آب در آبادان
خشکی تالاب هورالعظیم
