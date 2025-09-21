باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بابایی در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود اظهار کرد: امروز حادثه حریقی در ساختمان آلومینیوم رخ داد که خداراشکر با حضور به موقع آتش نشانی اطفاء انجام شد و موجب حادثه جدی نشد؛ باتوجه به مصوبه شورای اسلامی و برنامه چهار ساله چهارم، شهرداری تهران ملزم شد ساختمان‌های بحرانی را تعیین تکلیف کند. این ساختمان قسمتی از تمهیدات را انجام داده بود از لیست ساختمان‌های بحرانی خارج شد اما هنوز در لیست ساختمان‌های پرخطر قرار دارد.

وی ادامه داد:‌ در ساعات اولیه روز و در زمانی این اتفاق رخ داد که کار تعطیل بود اما به دلیل اینکه ساختمان از سیستم اعلام حریق و آتش نشان مقیم برخوردار بود، اقدامات خیلی سریع انجام شد و حریق کنترل شد. سیستم اطفاء در این ساختمان در حال نصب و در مراحل انتهایی آن است اما خب در حوزه ارزیابی لرزه‌ای در رده D قرار گرفته و باید هرچه سریع تر در دستور کار تخریب و نوسازی قرار بگیرد؛ شهرداری فعلا تشکیل پرونده قضایی برای الزام مالک برای تخریب و نوسازی را انجام داده اما خود مالک بنیاد مستضعفان باید اقدامات لازم را انجام داد.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر خاطرنشان کرد:‌ ایجاد حداقل امکانات ایمنی می‌تواند از ایجاد بحران جلوگیری کند؛ از همکاران شهرداری خواهش دارم جدیت بیشتری داشته باشند.

وی در پایان گفت: آمار ساختمان‌های بحرانی در پایتخت به نصف رسیده و کار خوبی انجام شده است اما در ساختمان‌های پرخطر وضعیت بهتری داریم و توانستیم بیش از ۲ هزار

منبع: شورای شهر