محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در نشست خبری دهمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته ایران فارما گفت: تولید مستمر و بدون وقفه انتظاری به جا از صنعت دارو است. معتقدیم صندوق‌های بیمه‌گر باید مطالبات صنعت دارو را با هدف تامین مستمر داروی مورد نیاز بازار به موقع پرداخت کنند.

وی بیان کرد: صنایع داروسازی در کنار درمان، امکان تولید دارو‌های جدید را در کشور فراهم کرده و دسترسی مردم به اقلام دارویی به خوبی فراهم شده است.

محمد عبدزاده تاکید کرد: صنایع داروسازی در دوران جنگ تحمیلی و ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اثبات کرده‌اند که ضامن سلامتی مردم هستند.

وی ادامه داد: دهمین دوره برگزاری نمایشگاه ایران فارما با وجود همه مشکلات به نحو احسنت برگزار می‌شود؛ ایران فارما فراتر از یک نمایشگاه است.

محمد عبدزاده تاکید کرد: ایران فارما بعد از برگزاری ۹ دوره، به برندی تبدیل شده که فراتر از یک نمایشگاه و اعلام دستاورد‌های زنجیره تامین دارو است، علت آن هم رویداد‌های جانبی این نمایشگاه و انتظاراتی است که از توسعه صنعت داروسازی به وجود آمده است.

عبدزاده افزود: در نمایشگاه امسال پنل تخصصی، ۱۱ نشست صنفی و ۴۸ ساعت آموزش در پنل‌ها و کارگاه‌های مختلف خواهیم داشت. دستاورد‌های صنعت داروسازی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله ماشین آلات، بسته بندی و مواد اولیه در ایران فارما به نمایش گذاشته می‌شود.

محمد عبدزاده تاکید کرد: در ایران فارما به دانشجویان و ایجاد ارتباط بین آنها و صنعت داروسازی توجه ویژه شده است.

وی تاکید کرد: پاویون شرکت‌های هند و چین طبق روال سال‌های گذشته در ایران فارمای امسال هم حضور خواهند داشت. صنعت داروسازی با وجود همه مشکلات، بحران‌ها و فشار‌ها ضامن استقلال کشور در حوزه سلامت بوده است.

عبدزاده تاکید کرد: حوزه دارو وظیفه شان این است که داروی مورد نیاز را تامین کنند و صنعت دارو نباید نگران تامین نقدینگی باشند که در این صورت دارو‌ها به صورت مستمر تامین می‌شود.