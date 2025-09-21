رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: صندوق‌های بیمه‌گر مطالبات خود را باید با هدف تولید مستمر دارو پرداخت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در نشست خبری دهمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته ایران فارما  گفت: تولید مستمر و بدون وقفه انتظاری به جا از صنعت دارو است. معتقدیم صندوق‌های بیمه‌گر  باید مطالبات صنعت دارو را با هدف تامین مستمر داروی مورد نیاز بازار به موقع پرداخت کنند.  

وی بیان کرد: صنایع داروسازی در کنار درمان، امکان تولید دارو‌های جدید را در کشور فراهم کرده و دسترسی مردم به اقلام دارویی به خوبی فراهم شده است.

محمد عبدزاده تاکید کرد: صنایع داروسازی در دوران جنگ تحمیلی و ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اثبات کرده‌اند که ضامن سلامتی مردم هستند.

وی ادامه داد: دهمین دوره برگزاری نمایشگاه ایران فارما با وجود همه مشکلات به نحو احسنت برگزار می‌شود؛ ایران فارما فراتر از یک نمایشگاه است.

محمد عبدزاده تاکید کرد: ایران فارما بعد از برگزاری ۹ دوره، به برندی تبدیل شده که فراتر از یک نمایشگاه و اعلام دستاورد‌های زنجیره تامین دارو است، علت آن هم رویداد‌های جانبی این نمایشگاه و انتظاراتی است که از توسعه صنعت داروسازی به وجود آمده است.

 عبدزاده افزود: در نمایشگاه امسال پنل تخصصی، ۱۱ نشست صنفی و ۴۸ ساعت آموزش در پنل‌ها و کارگاه‌های مختلف خواهیم داشت. دستاورد‌های صنعت داروسازی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله ماشین آلات، بسته بندی و مواد اولیه در ایران فارما به نمایش گذاشته می‌شود.

محمد عبدزاده تاکید کرد: در ایران فارما به دانشجویان و ایجاد ارتباط بین آنها و صنعت داروسازی توجه ویژه شده است.

وی تاکید کرد: پاویون شرکت‌های هند و چین طبق روال سال‌های گذشته در ایران فارمای امسال هم حضور خواهند داشت. صنعت داروسازی با وجود همه مشکلات، بحران‌ها و فشار‌ها ضامن استقلال کشور در حوزه سلامت بوده است.

عبدزاده تاکید کرد: حوزه دارو وظیفه شان این است که داروی مورد نیاز را تامین کنند و صنعت دارو نباید نگران تامین نقدینگی باشند که در این صورت دارو‌ها به صورت مستمر تامین می‌شود.

برچسب ها: کمبود دارو ، دارویار
خبرهای مرتبط
مطالبات ۳۰ همتی حوزه دارو در ۵ ماه اول امسال/ جدا شدن بودجه دارویار از هدفمندی و انتقال به بودجه عمومی راهکار رفع مشکلات
پیشرفت صنعت داروسازی از واردات دارو تا تولید دارو در کشور/ ضرورت توجه و حمایت بیشتر به صنعت داروسازی
افزایش سهمیه ارزی دارو به چهار میلیارد دلار /کاهش میزان کمبود دارویی کشور به ۸۱ قلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۱۳ آبان امسال با رنگ و بوی فاطمی برگزار می‌شود
هفته هیجان‌انگیزِ دانشمندان و علاقه‌مندان علم/برگزیدگان نوبل ۲۰۲۵، ۱۴ تا ۲۱ مهر اعلام می‌شوند
خورشید در اعتدال پاییزی و تعادل روز و شب/رویت هلال ربیع‌الثانی در شامگاه اول مهر
زنگ شکوفه‌ها نواخته شد/ بیش از یک میلیون کلاس اولی سال تحصیلی را آغاز کردند
آلزایمر؛ واقعیتی رو به رشد در سالمندی
آخرین اخبار
آلزایمر؛ واقعیتی رو به رشد در سالمندی
زنگ شکوفه‌ها نواخته شد/ بیش از یک میلیون کلاس اولی سال تحصیلی را آغاز کردند
خورشید در اعتدال پاییزی و تعادل روز و شب/رویت هلال ربیع‌الثانی در شامگاه اول مهر
هفته هیجان‌انگیزِ دانشمندان و علاقه‌مندان علم/برگزیدگان نوبل ۲۰۲۵، ۱۴ تا ۲۱ مهر اعلام می‌شوند
۱۳ آبان امسال با رنگ و بوی فاطمی برگزار می‌شود
صبحانه و میان‌وعده ایمن؛ انتخاب درست فرآورده‌ها برای سلامت دانش‌آموزان
فهرست دروس و منابع آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ منتشر شد
تهدیدات ذوب شدن دریاچه‌های قطب شمال برای حیات در زمین
مضرات نشستن طولانی مدت برای متابولیسم و ترفند‌های ساده برای افزایش کالری سوزی
بازه زمانی مصرف دارو برای افراد مبتلا به کم کاری تیروئید + فیلم
علائم آلزایمر چیست و از چه سنی نمایان می‌شود؟ + فیلم
 به‌روزرسانی جدید جمینی برای کروم منتشر شد
احتمال باخت آمریکا به چین در رقابت فضایی به دلیل تاخیر در پروژه اسپیس ایکس
بیماری‌های مزمن مرتبط با دیابت در جوانان
واکنش سکاندار دارو به فعال شدن مکانیسم ماشه
ضرورت پرداخت مطالبات صنعت دارو با هدف تولید و تامین مستمر
۱۳ آبان امسال متفاوت برگزار می‌شود/ جامعه علمی در خط مقدم جهاد تبیین و مقاومت