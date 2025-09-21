صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد پیشگام در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ سرهنگ سلمان خواستخدایی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: صداوسیمای استان جزو مراکز سرآمد در کشور در زمینه ترویج فرهنگ جهاد و شهادت است و این رویکرد باید با همان اصالت و واقعیت تاریخی به نسل جوان منتقل شود.
وی بیان کرد: گاهی در حوزه مدیریت یا رسانه شاهد «بد دفاع کردن» هستیم؛ یعنی یا موضوعات کمرنگ جلوه داده میشود یا بیش از واقعیت بزرگنمایی میشود، اما در حوزه دفاع مقدس وظیفه ماست که بدون کموزیاد، آنچه بوده را روایت کنیم.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تصریح کرد: خبرنگاران و رسانهها باید با بهرهگیری از ظرفیت پیشکسوتان و فرماندهان، واقعیتهای دوران جنگ تحمیلی و پیروزی ملت ایران را برای جوانان امروز تبیین کنند.
خواستخدایی با اشاره به نقش رسانه در شرایط کنونی جهان اظهار داشت: امروز میدان جنگ، میدان رسانه است و همانطور که در هشت سال دفاع مقدس نتوانستند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند، اکنون نیز رسانههای انقلابی باید با روایت درست، بر دشمنان غلبه پیدا کنند.
وی در ادامه به مناسبت هفته دفاع مقدس از پیشبینی بیش از یکهزار برنامه در سطح استان خبر داد و گفت: فضاسازی محیطی، برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، گلباران گلزار شهدا، تجلیل از شش هزار پیشکسوت دفاع مقدس، رونمایی از ۴۵ عنوان کتاب و معرفی فرماندهان و رزمندگان استان بخشی از برنامههای هفته دفاع مقدس در کهگیلویه و بویراحمد است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: شبیهسازی عملیاتها، اجرای طرح «پلاک ۲۰» با همکاری صداوسیما، پخش زنده راهپیمایی خانوادگی و برگزاری شبشعر دفاع مقدس از دیگر برنامههایی است که با مشارکت دستگاههای لشکری و کشوری برگزار خواهد شد.
خواستخدایی در پایان تاکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای تبیین نقش تاریخی ملت ایران در جنگ تحمیلی است و همه دستگاهها موظفند در اجرای برنامهها مشارکت فعال داشته باشند.
رونمایی از دانشنامه دفاع مقدس و بازی هوش مصنوعی «همت» در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد گفت: در هفته دفاع مقدس امسال علاوه بر اجرای هزاران برنامه فرهنگی و هنری، نخستین جلد دانشنامه دفاع مقدس استان و یک بازی رایانهای مبتنی بر هوش مصنوعی رونمایی میشود.
خواست خدایی افزود: جلد نخست دانشنامه دفاع مقدس استان با بیش از ۲ هزار مقاله و ۳۷۰ مدخل پس از رونمایی ملی به شهدا و رزمندگان تقدیم خواهد شد. همچنین ۴۵ عنوان کتاب در حوزههای کودک و نوجوان، زنان، روحانیت و تاریخ شفاهی منتشر میشود.
وی از رونمایی بازی رایانهای «همت» خبر داد و گفت: این بازی با بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی طراحی شده و نقش زنان بومی استان را در قالب پوشش محلی و سبک زندگی سنتی بازنمایی میکند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اضافه کرد: در قالب طرح «مردان آسمانی» بیش از ۶ هزار پیشکسوت دفاع مقدس تجلیل میشوند که نیمی از آنان بانوانی هستند که در دوران جنگ نقشآفرینی کردهاند.
خواستخدایی ادامه داد: طرح «دفاع مقدس از زبان دشمن» نیز اجرا میشود که طی آن اعترافات فرماندهان بعثی درباره شکستهایشان در عملیاتهایی همچون خرمشهر و فاو برای نسل جوان روایت خواهد شد.
وی با اشاره به پیشبینی صدها برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی و اردوهای جهادی در سطح استان گفت: تبیین نقش استان در عملیاتهای بزرگ همچون والفجر ۸ و ثامنالائمه(ع) و همچنین برگزاری شبشعر و شاهنامهخوانی دفاع مقدس از دیگر برنامههاست.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گفت: همه دستگاهها و رسانهها وظیفه دارند حقیقت دفاع مقدس را برای نسل امروز تبیین کنند تا این نسل در میدان جنگ رسانهای با آگاهی و هوشیاری ایستادگی کند.