معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ،برنامه‌های بنیاد شهید به مناسبت هفته دفاع مقدس را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - برنامه‌های اجرایی ستادی بنیاد شهید به مناسبت هفته دفاع مقدس صبح امروز با حضور سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

سلیمانی در این برنامه با تاکید بر اینکه با نزدیک شدن به هفته دفاع مقدس، برنامه‌های گسترده و چندوجهی در ۳۲ استان کشور آغاز شده است، گفت: این برنامه‌ها با هدف تبیین ارزش‌های الهی، انقلابی و ایثارگرانه دوران هشت سال دفاع مقدس و پاسداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران طراحی شده‌اند.  

وی ادامه داد: محوریت این سلسله برنامه‌ها با عنوان ما مقاوم هستیم بر انتقال مفاهیم عمیق جهاد، شهادت و پایداری به نسل‌های امروز و فردا متمرکز است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تاکید بر اینکه اداره کل امور فرهنگی و تبلیغات با همکاری مراکز استانی، مراسم ملی و سراسری میهمانی لاله‌ها را در اولین پنج‌شنبه هفته دفاع مقدس راس ساعت ۲۱ برگزار خواهد کرد، گفت: همچنین، بزرگداشت اولین سالگرد شهید سرافراز، سیدحسن نصرالله، در تمامی استان‌ها و انجام تبلیغات محیطی گسترده به یاد حماسه‌های جاوید این دوران انجام می‌شود. اعزام پیام‌آوران ایثار به مراکز عمومی و دانشگاهی نیز به روایتگری صادقانه از دوران دفاع مقدس و انتقال تجربیات رزمندگان به جوانان کمک خواهد کرد.

سلیمانی اضافه کرد: اداره کل امور هنری با تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری، از جمله موشن‌گرافی، نماهنگ و سریال تلویزیونی با موضوع روایت‌های شهدا و ایثارگران، سعی در بازنمایی شکوهمند مقاومت ملت ایران دارد. برگزاری نمایشگاه‌های کاریکاتور و عکس با عناوینی، چون چند قدم تا بهشت و نمایشگاه نقاشی دیجیتال شکوفه‌های اقتدار نیز در این راستا برنامه‌ریزی شده‌اند.

وی افزود: اداره کل دفتر مطالعات و پژوهش‌ها با برگزاری نشست‌های تخصصی و جشنواره علمی و پژوهشی ایثار، به دنبال عمق‌بخشی به درک مفاهیم دفاع مقدس و ارتقای دانش نظری و عملی مخاطبان است. همچنین، اداره کل توسعه منابع انسانی با اجرای مسابقات کتابخوانی و مجازی، به این هدف کمک می‌کند.

فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی

سلیمانی اظهار کرد: در کنار برنامه‌های فرهنگی و هنری، مسابقات ورزشی متنوعی از جمله تیراندازی و ماهیگیری ویژه جانبازان در ۳۲ استان برگزار می‌شود که نمادی از پویایی و روحیه مقاومت ملت ایران است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با اجرای برنامه‌هایی نظیر نشست‌های بصیرتی تبیین جهاد، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، به پاسداشت مقام رفیع شهدا و ایثارگران می‌پردازد.

جریان‌سازی فرهنگی و اجتماعی

وی بیان داشت: صندوق قرض‌الحسنه شاهد با برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و تجلیل از ایثارگران، و همچنین ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اجرای طرح سپاس و ارسال پیامک‌های الهام‌بخش، در تلاش است تا روحیه جهادی و انقلابی را در میان کارکنان و آحاد جامعه زنده نگه دارد.

این گزارش می‌افزاید که تمامی این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده، و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) برگزار می‌شود.

برچسب ها: بنیاد شهید ، هفته دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
دستور رئیس پلیس راهور برای شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی جانبازان
آخرین وضعیت لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مادرم ازدواج کرد؛ من هم او را کشتم!
دستگیری ۶ سارق طلافروشی دَرگهان قشم/ ۸ کیلو طلا به مالباخته بازگشت
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک با بازگشایی مدارس
حریق یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری تهران
اعمال قانون بیش از ۶۵۵ هزار فقره تخلفات ساکن طی ۲۸ روز در پایتخت
خطر از بیخ گوش پاساژ آلومینیوم گذشت
هوای تهران در وضعیت بسیار آلوده قرار دارد
محدودیت تردد وسایل نقلیه باربر در دو هفته اول مهر
هر گام کوچک امروز، پلی است برای رسیدن به رؤیاهای بزرگ فردا
چمران: ضوابط شهرداری درخصوص اتباع همان ضوابط دولت است
آخرین اخبار
توزیع ۲۵۰ هزار بسته نوشت‌افزار ویژه دانش‌آموزان کم‌برخوردار
چمران: ضوابط شهرداری درخصوص اتباع همان ضوابط دولت است
محدودیت تردد وسایل نقلیه باربر در دو هفته اول مهر
خطر از بیخ گوش پاساژ آلومینیوم گذشت
هر گام کوچک امروز، پلی است برای رسیدن به رؤیاهای بزرگ فردا
مادرم ازدواج کرد؛ من هم او را کشتم!
حریق یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری تهران
اعمال قانون بیش از ۶۵۵ هزار فقره تخلفات ساکن طی ۲۸ روز در پایتخت
دستگیری ۶ سارق طلافروشی دَرگهان قشم/ ۸ کیلو طلا به مالباخته بازگشت
هوای تهران در وضعیت بسیار آلوده قرار دارد
افزایش ۳۰ درصدی ترافیک با بازگشایی مدارس
تکذیب ادعا‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره یک زندانی زن
پیام تبریک سردار رادان به قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
افزایش کلاهبرداری با شیوه خرید از صفحات فروشگاهی شبکه اینستاگرام
نقاط ضعفی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد
آماده‌باش هلال‌احمر در ۶ استان همزمان با هشدار وقوع سیل
وقوع نادرترین رویداد گردوغبار در کشور
محاکمه چند مسئول اجرایی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک
باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) طلای مدیریت پروژه را تصاحب کرد
کاهش ۱۴ درصدی مجروحان تصادفات در اربعین امسال
ظرف چند سال آینده کشور در حوزه محصولات پزشکی قانونی به خودکفایی می‌رسد
راهکار مقابله با اضطراب فرزند در روز‌های نخست ورود به مدرسه + فیلم
آغاز پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
جمع‌آوری داربست‌های پاساژ علاءالدین توسط شهردارى پس از ۳ سال
پوشش بیمه‌ای بیش از ۳ هزار زن سرپرست خانوار کمیته امداد استان تهران/ بازنشستگی ۸۴ مددجودر ۳ ماه نخست امسال
کلاهبرداری سایبری با ترفند فروش لوازم‌التحریر و سرویس مدارس
ایمنی و روان‌سازی ترافیک؛ اولویت‌های بازگشایی مدارس در پایتخت
افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس
توصیه پلیس راهور به رانندگان سرویس‌های مدارس + فیلم
آمار مرگ و میر‌های عابران پیاده در تصادفات جاده‌ای + فیلم