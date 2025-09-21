باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - برنامه‌های اجرایی ستادی بنیاد شهید به مناسبت هفته دفاع مقدس صبح امروز با حضور سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

سلیمانی در این برنامه با تاکید بر اینکه با نزدیک شدن به هفته دفاع مقدس، برنامه‌های گسترده و چندوجهی در ۳۲ استان کشور آغاز شده است، گفت: این برنامه‌ها با هدف تبیین ارزش‌های الهی، انقلابی و ایثارگرانه دوران هشت سال دفاع مقدس و پاسداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران طراحی شده‌اند.

وی ادامه داد: محوریت این سلسله برنامه‌ها با عنوان ما مقاوم هستیم بر انتقال مفاهیم عمیق جهاد، شهادت و پایداری به نسل‌های امروز و فردا متمرکز است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تاکید بر اینکه اداره کل امور فرهنگی و تبلیغات با همکاری مراکز استانی، مراسم ملی و سراسری میهمانی لاله‌ها را در اولین پنج‌شنبه هفته دفاع مقدس راس ساعت ۲۱ برگزار خواهد کرد، گفت: همچنین، بزرگداشت اولین سالگرد شهید سرافراز، سیدحسن نصرالله، در تمامی استان‌ها و انجام تبلیغات محیطی گسترده به یاد حماسه‌های جاوید این دوران انجام می‌شود. اعزام پیام‌آوران ایثار به مراکز عمومی و دانشگاهی نیز به روایتگری صادقانه از دوران دفاع مقدس و انتقال تجربیات رزمندگان به جوانان کمک خواهد کرد.

سلیمانی اضافه کرد: اداره کل امور هنری با تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری، از جمله موشن‌گرافی، نماهنگ و سریال تلویزیونی با موضوع روایت‌های شهدا و ایثارگران، سعی در بازنمایی شکوهمند مقاومت ملت ایران دارد. برگزاری نمایشگاه‌های کاریکاتور و عکس با عناوینی، چون چند قدم تا بهشت و نمایشگاه نقاشی دیجیتال شکوفه‌های اقتدار نیز در این راستا برنامه‌ریزی شده‌اند.

وی افزود: اداره کل دفتر مطالعات و پژوهش‌ها با برگزاری نشست‌های تخصصی و جشنواره علمی و پژوهشی ایثار، به دنبال عمق‌بخشی به درک مفاهیم دفاع مقدس و ارتقای دانش نظری و عملی مخاطبان است. همچنین، اداره کل توسعه منابع انسانی با اجرای مسابقات کتابخوانی و مجازی، به این هدف کمک می‌کند.

فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی

سلیمانی اظهار کرد: در کنار برنامه‌های فرهنگی و هنری، مسابقات ورزشی متنوعی از جمله تیراندازی و ماهیگیری ویژه جانبازان در ۳۲ استان برگزار می‌شود که نمادی از پویایی و روحیه مقاومت ملت ایران است.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با اجرای برنامه‌هایی نظیر نشست‌های بصیرتی تبیین جهاد، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، به پاسداشت مقام رفیع شهدا و ایثارگران می‌پردازد.

جریان‌سازی فرهنگی و اجتماعی

وی بیان داشت: صندوق قرض‌الحسنه شاهد با برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و تجلیل از ایثارگران، و همچنین ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اجرای طرح سپاس و ارسال پیامک‌های الهام‌بخش، در تلاش است تا روحیه جهادی و انقلابی را در میان کارکنان و آحاد جامعه زنده نگه دارد.

این گزارش می‌افزاید که تمامی این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده، و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) برگزار می‌شود.