فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از رفع تصرف بیش از ۲۱ هزار و ۳۹۷ هکتار از اراضی ملی و بازگشت آن به بیت‌المال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا بنی‌اسدی‌فر اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال، در راستای صیانت از اراضی ملی، ۱۲ هزار و ۹۵۹ فقره پرونده قضایی تشکیل شد، در همین ارتباط ۲ هزار و ۹۹۵ نفر از مجرمان، متعرضان و زمین‌خواران دستگیر و با تکمیل پرونده به مقام قضایی تحویل داده شدند، همچنین یک هزار و ۷۳۳ دستگاه خودرو و ۳۶۸ دستگاه انواع تجهیزات قطع و تبدیل چوب توقیف شد.

وی افزود: در این مدت و با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، بر اساس تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، از تصرف ۲ هزار و ۱۸۳ هکتار اراضی ملی پیشگیری و رفع تصرف به‌عمل آمد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با بیان اینکه در حوزه تخریب و تصرف اراضی ملی شاهد کاهش ۱۹ درصدی نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته بوده‌ایم، گفت: قاطعیت نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی موجب شد حجم این تخلفات کاهش چشمگیری داشته باشد.

سردار بنی‌اسدی‌فر درباره مقابله با قاچاق چوب توضیح داد: در همین مدت، طی ۲ هزار و ۳۳۸ فقره پرونده، بیش از ۲ هزار و ۴۳۷ مترمکعب چوب، ۲ هزار و ۶۳۳ استر هیزم و نزدیک به ۷۸ تن زغال غیرمجاز کشف و ضبط شد.

استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال کند.

وی ادامه داد: در زمینه اجرای ماده ۴۲ قانون حفاظت منابع طبیعی مربوط به قطع درخت و درختچه، با تشدید اقدامات، آمار قطع درخت و درختچه در کشور ۲۸ درصد کاهش یافته و از ۲۳ هزار و ۸۱۹ اصله در مدت مشابه پارسال به ۱۷ هزار و ۱۰۲ اصله در امسال رسیده است، همچنین بر اساس ماده ۴۳ این قانون، شاهد کاهش ۵۵ درصدی بوته‌کنی در عرصه‌های ملی بوده‌ایم.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با تأکید بر اهمیت این مأموریت گفت: حفاظت از منابع طبیعی تنها پاسداری از محیط‌زیست نیست، بلکه تضمین‌کننده سلامت، آرامش و آینده پایدار نسل‌های آینده است، محیط‌زیست خانه مشترک همه موجودات زنده است و بدون صیانت از آن، زندگی معنا و تداوم نخواهد داشت.

منبع: فراجا

