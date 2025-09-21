به گفته دادستان مرکز گیلان، پرونده قاتل ایلیا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان با اشاره به پرونده قتل پسربچه ده ساله اهل شهرستان رشت که قلب هموطنان را جریحه دار کرد، گفت: پس از تلاش مضاعف ضابطین انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهم این پرونده، دادسرای مرکز استان نیز رسیدگی خارج از نوبت با هدف ایجاد آرامش در جامعه، در عین التزام دقیق به موازین دادرسی، رعایت حقوق متهم و تعیین وکیل تسخیری را در دستور کار قرار داد.

او تأکید کرد: با رعایت تمام موازین قانونی با جلب نظریه پزشکی قانونی و انجام تحقیقات دقیق کیفرخواست پرونده قاتل به جرم آدم ربایی و قتل عمد صادر و در کمترین زمان ممکن به محاکم کیفری یک استان جهت صدور حکم ارسال شد.

۱۷ مرداد در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه ۱۰ ساله و قتل او در شهر رشت، رسیدگی در اولویت اقدامات پلیس آگاهی استان قرار گرفت و متهم ۳۸ ساله ۱۹ مرداد دستگیر شد.

سید مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان

منبع: صداوسیما

برچسب ها: دادستان مرکز گیلان ، وقوع قتل
۱۳:۱۹ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
زن و بچه ها بشدت خط قرمزن
