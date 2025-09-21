باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات نظامی رژیم صهیونیستی ادعا کرده‌اند که سامانه‌های دفاع هوایی آنها دو موشک شلیک‌شده از نوار غزه به سمت شهر اشدود را رهگیری و منهدم کرده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از رهگیری چندین راکت در منطقه عسقلان (اشکلون) منتشر شده است.

پیشتر، رسانه‌های عبری از فعال شدن آژیر‌های هشدار در منطقه عسقلان و اشدود، در مجاورت نوار غزه خبر دادند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم ادعا کرد که دو موشک در آسمان اشدود رهگیری شده‌اند. هیچ گزارشی از خسارت جانی یا مالی قابل توجه در این حمله ارائه نشده است.

این حملات که در هفته ۷۱۶ جنگ غزه رخ داده، نشان می‌دهد که گروه‌های مقاومت فلسطینی کماکان قادر به اجرای عملیات نظامی هستند. توان موشکی این گروه‌ها علیرغم ادعا‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر تضعیف آنها، حفظ شده است و امکان هدف‌گیری مناطق مسکونی در رژیم صهیونیستی از سوی فلسطینی‌ها همچنان وجود دارد.

منبع: الجزیره