باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- علی کردعلیوند،مدیر امور اراضی استان گفت:بر اساس آخرین ارزیابی عملکرد شش‌ماهه که توسط سازمان امور اراضی کشور انجام شد، استان لرستان توانست با عملکردی خوب در حوزه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، در بین استان‌های کشور جایگاه قابل توجهی را کسب کند. این موفقیت، نشان‌دهنده عزم جدی و برنامه‌ریزی دقیق مجموعه مدیریت امور اراضی استان در راستای ارتقاء بهره‌وری و ساماندهی اراضی کشاورزی است.

کردعلیوند اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی را یکی از برنامه‌های محوری وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود:این طرح در راستای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و سهولت در به‌کارگیری ماشین‌آلات نوین در بخش کشاورزی دنبال می‌شود. خوشبختانه در استان لرستان با اجرای موفق این طرح در مناطق مختلف، شاهد استقبال خوب کشاورزان و بهبود شرایط تولید بوده‌ایم.

مدیر امور اراضی استان با اشاره به نقش همکاری‌های بین‌بخشی گفت:موفقیت در این ارزیابی، حاصل همکاری و هم‌افزایی میان کارشناسان حوزه امور اراضی، مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی روستاها و کشاورزان پرتلاش لرستانی است. امیدواریم با تداوم این مسیر، گام‌های موثرتری در جهت تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی و توسعه پایدار برداشته شود.

وی در پایان بر لزوم تداوم اجرای طرح‌های زیربنایی همچون یکپارچه‌سازی تأکید کرد و اظهار داشت:با برنامه‌ریزی مدون و حمایت‌های لازم، می‌توانیم جایگاه استان لرستان را در دیگر شاخص‌های ملی نیز ارتقا دهیم.