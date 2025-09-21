معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از راه اندازی هشتمین مرکز اقامت موقت افراد دارای اختلال طیف اوتیسم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از راه اندازی هشتمین مرکز اقامت موقت افراد دارای اختلال طیف اوتیسم خبر داد و گفت: باز تعریف و تکمیل خدمات تخصصی ویژه افراد با اختلال طیف اوتیسم با شدت شدید و خیلی شدید، در دستور کار دفتر برنامه ریزی و نظارت مراکز توانبخشی مراقبتی قرار داده شد.

عباسی افزود: با توجه به نیاز مبرم خانواده‌های دارای فرزند با اختلال طیف اوتیسم و درخواست جمعی از این خانواده‌ها بررسی جامعی در خصوص مشکلات پیش روی این خانواده‌ها در زمینه مراقبت به ویژه در گروه با اختلال شدید و خیلی شدید صورت گرفت که منتج به تصمیم برای توسعه، ارتقاء و تنوع در خدمات تخصصی پیش بینی شده برای این گروه شد.

وی هدف از ایجاد این مراکز را حمایت از خانواده‌ها و ایجاد فرصتی برای تجدید قوا و روحیه آنها برای مراقبت از عضو دارای اختلال طیف اوتیسم اعلام کرد و گفت: در این مراکز افراد واجد شرایط پذیرش شده از خدمات توانبخشی، آموزشی، هنری و تفریحی برخوردار می‌شوند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ادامه داد: در حال حاضر مراکز اقامت موقت افراد دارای اختلال طیف اوتیسم به تعداد ۸ مرکز در استان‌های کرمانشاه، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران و یزد راه‌اندازی شده است که سه مرکز در استان‌های یزد و خراسان شمالی و کرمانشاه طی ۶ ماه اخیر راه اندازی شده است.

براساس این گزارش، پذیرش در خانه‌های مذکور، موقت بوده و به منزله پذیرش دائم و قطع ارتباط با خانواده نیست، خانه‌های اقامت موقت افراد دارای اختلال طیف اوتیسم به دو دسته در محدوده سنی ۵ تا ۱۴ سال و ۱۵ سال به بالا تقسیم بندی می‌شوند.

منبع: سازمان بهزیستی

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، اوتیسم
