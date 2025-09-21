تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سرهنگ احمد رضا منشوری، معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان در نشست خبری هفته دفاع مقدس در جمع خبرنگاران گفت : خبرنگاران صدای ماندگار حماسه ها شمرده می شوند.



معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه دفاع مقدس ثابت کرد قدرت حقیقی در تجهیزات و سلاح نیست بلکه در ایمان نهفته مردم است، گفت : بزرگترین هدف هفته دفاع مقدس بازگو کردن این شهامت ها و ایثارگریها به نسل جوان است. ‌

وی افزود : این آرامش و آسایش امروز کشور مدیون شهدا و رزمندگان هستیم ، تاریخ ملت و انقلاب اسلامی باید روایت شود.



سرهنگ منشوری به شعار هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: ما فاتحان قله ایم شعار امسال هفته دفاع مقدس است .‌



معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان به عناوین روزهای هفته دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد : پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت طلایه داران سربلندی و وحدت ملی ، جوانان ، علم و دانش پژوهش ، اقتدارملی ، زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه ، شهیدان، جانبازان ، آزادگان، فخر آفرینان، دفاع همه جانبه ، پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان ، معنویت ، نیروهای مسلح ، بسیجیان ، جهادگران روحانیت ، عشایر ، روستائیان، ولایتمداری، بصیرت ، دشمن شناسی و استکبار ستیزی ، فرماندهان، عزتمداران ، حماسه آفرینان عناوین روزهای هفته دفاع مقدس است.

وی اضافه کرد : در این هفته ۶ هزار و ۳۴ برنامه در سراسر گیلان با همکاری پایگاه های بسیج استان اجرا می شود .

سرهنگ منشوری به برنامه های محوری این ایام در استان اشاره و خاطر نشان کرد : گلباران ۱۲۷۱ گلزار شهدا در گیلان ، دیدار با ۱۴۰۴ خانواده شهید ، برپایی ۱۲۴ یادواره شهدا ، افتتاح پروژه های محرومیت زدایی ، اهداءجهیزیه به نوعروسان و نوشت ابزار به دانش آموزان نیازمند، ارائه خدمات درمانی و ... از اهم برنامه های این هفته در استان شمرده می شود.

وی خاطر نشان ساخت : نواختن زنگ ایثار و هم خوانی سرود ای ایران در ۱۳۰۰ مدرسه گیلان از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در گیلان است.‌



۳۱ شهریور تا ۷ مهر هفته دفاع مقدس نام گذاری شده است.‌