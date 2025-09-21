تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در گیلان

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس ۶ هزار و ۳۴ برنامه در گیلان اجرا می شود، گفت : هم خوانی سرود ای ایران در ۱۳۰۰ مدرسه گیلان از اهم برنامه های هفته دفاع مقدس در استان است.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ سرهنگ احمد رضا منشوری، معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان در نشست خبری هفته دفاع مقدس  در جمع خبرنگاران گفت : خبرنگاران صدای ماندگار حماسه ها شمرده می شوند.


معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان  با بیان اینکه دفاع مقدس ثابت کرد قدرت حقیقی در تجهیزات و سلاح نیست بلکه در ایمان  نهفته مردم  است، گفت : بزرگترین هدف  هفته دفاع مقدس بازگو کردن این شهامت ها و ایثارگریها به نسل جوان است. ‌

 

وی افزود : این آرامش و آسایش  امروز کشور  مدیون شهدا و رزمندگان هستیم ، تاریخ ملت و انقلاب اسلامی باید روایت شود.


سرهنگ منشوری به شعار هفته دفاع مقدس اشاره کرد و  افزود:  ما فاتحان قله ایم شعار امسال هفته دفاع مقدس است .‌


معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان به عناوین روزهای هفته دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد : پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت طلایه داران سربلندی و وحدت ملی ، جوانان ، علم و دانش پژوهش ، اقتدارملی ، زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه ، شهیدان،  جانبازان ، آزادگان،  فخر آفرینان، دفاع همه جانبه ، پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان ، معنویت ، نیروهای مسلح ، بسیجیان ، جهادگران روحانیت ، عشایر ، روستائیان،  ولایتمداری،  بصیرت ، دشمن شناسی و استکبار ستیزی ، فرماندهان،  عزتمداران ، حماسه آفرینان عناوین روزهای هفته دفاع مقدس است. 

وی اضافه کرد : در این هفته ۶ هزار و ۳۴ برنامه در سراسر گیلان با همکاری پایگاه های بسیج استان  اجرا می شود . 

سرهنگ منشوری به برنامه های محوری این ایام در استان اشاره و خاطر نشان کرد : گلباران ۱۲۷۱ گلزار شهدا در گیلان ، دیدار با ۱۴۰۴ خانواده شهید ، برپایی ۱۲۴ یادواره شهدا ، افتتاح پروژه های محرومیت زدایی ،  اهداءجهیزیه به نوعروسان  و نوشت ابزار  به دانش آموزان نیازمند،  ارائه خدمات درمانی و ... از اهم برنامه های این هفته در استان شمرده می شود.

وی خاطر نشان ساخت : نواختن زنگ ایثار و هم خوانی سرود ای ایران در ۱۳۰۰ مدرسه گیلان از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در گیلان است.‌


۳۱ شهریور تا ۷ مهر هفته دفاع مقدس نام گذاری شده  است.‌

