باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کانال یوتیوب نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا که ۲۳۳ هزار دنبال‌کننده داشت، از پلتفرم محبوب اشتراک‌گذاری ویدئو ناپدید شده است. این موضوع روز شنبه در جست‌و‌جو‌های خبرگزاری فرانسه تأیید شد.

پیامی با مضمون «این صفحه در دسترس نیست. از ناراحتی پیش‌آمده پوزش می‌خواهیم» در جایگاه قبلی کانال مادورو نمایش داده می‌شود.

یوتیوب بلافاصله به درخواست نظرخواهی خبرگزاری فرانسه پاسخ نداده است.

دولت کاراکاس هنوز در مورد این موضوع اظهارنظری نکرده است، اما شبکه تلویزیونی تله‌سور گزارش داد که این حساب روز جمعه مسدود شده است.

تله‌سور در وب‌سایت خود نوشت: «کانال یوتیوب بدون هیچ توجیهی در زمانی بسته شد که ایالات متحده به طور کامل در حال اجرای عملیات جنگ ترکیبی علیه ونزوئلا بود.»

این رسانه افزود: «اگرچه ماهیت سیاسی مسدودسازی این حساب تأیید نشده است، اما نمی‌توان آن را رد کرد.»

ایالات متحده که مقر یوتیوب در آن واقع شده، هشت کشتی به دریای کارائیب اعزام کرده که به گفته واشنگتن این اقدام باادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

مادورو این تحرکات نظامی را یک «تهدید نظامی» خوانده و دستور استقرار پرسنل نظامی در مرز‌ها و همچنین برگزاری رزمایش سه‌روزه این هفته در شمال کشور را صادر کرده است. وی همچنین خواستار آموزش غیرنظامیان شده است.

سال گذشته مادورو دستور تعلیق فعالیت اپلیکیشن اکس (توئیتر سابق) در ونزوئلا را صادر کرد.

در سال ۲۰۲۱، حساب فیسبوک مادورو به ادعای نقض سیاست‌های این پلتفرم در مورد انتشار اطلاعات نادرست درباره کووید-۱۹ به مدت یک ماه مسدود شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه