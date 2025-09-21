مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در کارگروه اشتغال استان، از ثبت بیست و شِش درصدی تکلیف اشتغال‌زایی استان گلستان در سامانه رصد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی -  در جلسه امروز  کارگروه اشتغال، دستگاه‌ها و اعضا، گزارشی از عملکرد خود در اشتغال‌زایی ارائه کردند.

 عبدالغفور امان‌زاده نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رتبه گلستان در اشتغال هم، مطلوب نیست، گفت: ظرفیت در استان وجود دارد و باید با همدلی و عزم جدی، به کار بگیریم.

عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان نیز گفت: در پرداخت تسهیلات اشتغال از سوی برخی بانک‌ها، عقب هستیم. منابع اعتباری ملی اختصاص‌یافته به استان در قالب تسهیلات، حتما باید جذب و به تسهیلات خرد توجه ویژه شود. در استعلامات و تضامین، سخت‌گیری نشود.

ایوب هلاکو مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با تاکید بر اینکه، دستگاه‌های اجرایی، ملزم به ثبت آمار اشتغالزایی حوزه خود در سامانه رصد هستند گفت: تعهد امسال استان گلستان، ثبت ۱۹ هزار و ۷۸۳ شغل در سامانه رصد است و تا اکنون فقط ۵ هزار و ۷۲ شغل معادل حدود ۲۶ درصد در این سامانه ثبت شده است.

