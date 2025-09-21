شهروندخبرنگار ما فیلمی از شکوفه دادن گل محمدی در شهرک البرز شهرستان سمنان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - گل محمدی یا گل سرخ، یکی از زیباترین گل‌هاست که در رنگ‌هایی مانند صورتی، قرمز دیده می‌شود. مردم کشورمان از دیرباز این گل را کشت می‌کردند و با استفاده از آن گلاب تهیه می‌کردند. همچنین از گذشته تاکنون، خواص دارویی غنچه گل محمدی مورد توجه بوده است.
در واپسین روز‌های فصل تابستان گل دادن گل محمدی و شکوفه دادن درخت سیب در شهرک البرز شهرستان شاهرود استان سمنان سوژه شهروندخبرنگار ما شد و فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

