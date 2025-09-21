باشگاه خبرنگاران جوان ـ ساروی گفت: به نظر من، این مسابقات اصلاً آسان نبود؛ یکی از هیجان‌انگیزترین و متنوع‌ترین مسابقاتی بود که تا به حال در آن شرکت کرده‌ام. حریفان جدیدی حضور داشتند و برخی از کشتی‌گیران به فینال و شانس مجدد رسیدند که صادقانه بگویم انتظارش را نداشتم. سطح مسابقات بسیار بالاتر از آن چیزی بود که فکر می‌کردم.

وی افزود: در این وزن، قهرمانان از بزرگان کشتی هستند: آرتور الکسانیان، روسیلو کوبایی و البته حریف نهایی من، آرتور سارگسیان که کشتی‌گیر بسیار شناخته‌شده و ماهری است، اما با آمادگی که داشتم، توانستم برنامه‌هایم را اجرا کنم و پیروز شوم.

منبع: اتحادیه جهانی کشتی