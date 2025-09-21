باشگاه خبرنگاران جوان - طرح‌های مناسبتی خرید کتاب طی سال‌های اخیر به یکی از مهمترین روش‌های حمایتی صنعت نشر تبدیل شده‌اند و نقش مؤثری در افزایش قدرت خرید مردم، رونق کتابفروشی‌ها و توسعه فرهنگ مطالعه داشته‌اند. در همین راستا، طرح ویژه «میلاد نور؛ به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم(ص)» با هدف اختصاص یارانه خرید کتاب به همه ایرانیان، توزیع عادلانه یارانه فرهنگی، ترویج کتاب‌خوانی و حمایت از کتابفروشی‌ها به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره نشر از ۱۹ تا ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ برگزار و با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد.

در این طرح که با همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد، برای هر ایرانی تا سقف یک میلیون تومان خرید، ۲۵ درصد یارانه کتاب در نظر گرفته شده بود. این یارانه هم به‌ صورت حضوری در کتابفروشی‌های عضو طرح و هم به‌ صورت غیرحضوری از طریق تارنمای اینترنتی بازار کتاب قابل استفاده بود. هزینه ارسال کتاب نیز برای خریداران و کتابفروشان رایگان بود و هزینه‌های آن از محل یارانه‌های کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت شد.

ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران پیرامون نتایج طرح حمایتی کتابفروشی‌ها با عنوان طرح ویژه «میلاد نور» به عملکرد چشمگیر کتابفروشی‌ها اشاره و عنوان کرد: در طرح ویژه «میلاد نور» که به مناسبت یکهزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) برگزار شد، در مجموع، فروش کتابفروشی‌ها به رقم قابل توجه ۱۴۶ میلیارد و ۷۶ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۳۱ ریال رسید که توسط ۳۱۳ کتابفروشی در سراسر کشور ثبت شد. این رقم نشان‌دهنده جایگاه ویژه کتاب در سبد فرهنگی خانواده‌ها و استقبال قابل توجه مخاطبان از امکان خرید مجازی است.

وی در توضیح الگوی فروش گفت: ۱۵۲ کتابفروشی (۲۸.۴ درصد) فروش خود را به‌ صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) ثبت کردند، در حالی که ۱۲۷ کتابفروشی (۲۳.۷ درصد) تنها فروش مجازی داشتند و ۳۴ کتابفروشی (۶.۴ درصد) صرفاً به شکل حضوری فعالیت کردند.

سهم کتابفروشان غیرتهرانی

حیدری به برتری سهم کتابفروشان غیرتهرانی اشاره کرد و افزود: اگر چه از نظر تعداد کتابفروشان، استان تهران با ۷۵ کتابفروشی در صدر قرار داشت و استان‌های قم، خراسان رضوی، اصفهان و کردستان به ترتیب با ۵۲، ۴۲،۳۱ و ۱۵ کتابفروشی در رتبه‌های بعدی بودند اما از نظر آمار فروش این ترتیب به نفع کتابفروشان شهرستانی؛ کردستان، اصفهان، قم، خراسان رضوی و در پایان تهران بود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به آمار فروش حضوری و مجازی کتاب‌فروشی‌ها به تفکیک اظهارداشت: سهم فروش حضوری ۱۲۶ میلیارد و ۶۴۸ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۷۴ ریال (۸۷ درصد) و سهم فروش مجازی ۱۹ میلیارد و ۸۴ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۹۲۹ ریال ( ۱۳ درصد) بود.

وی به میزان یارانه ‌تخصیص یافته به این طرح اشاره کرد و با بیان اینکه حمایت مالی دولت و نهادهای فرهنگی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش قدرت خرید مردم و گردش اقتصادی کتاب دارد،‌ افزود: یارانه کل فروش در مجموع به ۲۹ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۴۰۷ ریال رسید که ۲۵ میلیارد و ۷۵۳ میلیون و ۹۹۱ هزار و ۹۶۳ ریال (۸۶ درصد) یارانه حضوری، ۴ میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۴۴۴ ریال (۱۴ درصد) یارانه مجازی و یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون و ۳۴۵هزار و ۷۵۳ ریال یارانه پستی را شامل می‌شود.

فروش ۴۵ هزار و ۵۹۱ نسخه کتاب

حیدری گفت: در این دوره از مجموع ۲۴۵ هزار و ۸۸۲ عنوان کتاب عرضه شده، ۴۵ هزار و ۵۹۱ نسخه به فروش رفت. تعداد خریداران ۱۷ هزار و ۰۵۲ نفر بود و در بخش فروش مجازی نیز پنج هزار و ۱۵۵ بسته پستی به سراسر کشور ارسال شد. این آمار بیانگر رشد فرهنگ خرید کتاب از بسترهای نوین و گسترش عدالت فرهنگی در مناطق مختلف کشور است.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران درباره استان‌هایی که کتابفروشی‌های آنها بیشترین فروش را داشتند، بیان کرد: کردستان با ۳۰ میلیارد و ۶۰میلیون و ۸۶۳ هزار و ۵۰۰ ریال، اصفهان با ۲۳ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۹۷۰ ریال، قم با ۱۹میلیارد و ۵۶۱ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۱۰۵ ریال به ترتیب بیشترین میزان فروش را به خود اختصاص دادند. استان‌های خراسان رضوی و تهران نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی همچنین به ناشرانی که کتاب‌های آنها بیشترین فروش را در این طرح داشتند اشاره کرد و افزود:‌ در بخش ناشران نیز کتاب‌های «نشر چشمه» با فروش یکهزار و ۸۷۷ عنوان و نشر «پرتقال» با یکهزار و ۱۰۲ عنوان پیشتاز بودند. «افق» با ۹۹۸ عنوان، «احسان» با ۹۷۹ عنوان، «قدیانی» با ۹۴۹ عنوان، «میلکان» با ۸۸۰ عنوان، «نیلوفر» با ۸۴۴ عنوان، «نگاه» با ۸۲۵ عنوان، «ققنوس» با ۶۶۷ عنوان و «ماهی» با ۶۵۴ عنوان دیگر ناشران پرفروش این دوره بودند.

حیدری درباره پرفروش‌ترین آثار طرح ویژه «میلاد نور» گفت: این فهرست ترکیبی از متون دینی، ادبیات کلاسیک و آثار روان‌شناسی و موفقیت است که نشان‌دهنده طیف متنوع نیازهای فرهنگی جامعه به شمار می‌رود. کتاب‌های شاخص این دوره شامل قرآن کریم (۲۶۷ نسخه)، «مرگ ایوان ایلیچ» (۱۵۲ نسخه)، «تکه‌هایی از یک کل منسجم» (۱۳۰ نسخه)، «سمفونی مردگان» (۱۲۸ نسخه)، «شب‌های روشن: یک داستان عاشقانه» از (۱۲۴ نسخه)، «نازنین یک داستان خیالی» (۱۱۲ نسخه) و «سووشون» (۹۶ نسخه) بودند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: این نهاد در تلاش است در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مانند تحقق عدالت فرهنگی با استفاده از بسترهای نوین فروش و با گسترش دسترسی به کتاب، سهم کتاب در زندگی مردم در همه نقاط کشور اعم از شهری و روستایی را بیش از پیش ارتقاء دهد. اعتقاد داریم که رشد سرانه مطالعه نه تنها برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه ضروری است بلکه به توسعه پایدار کشور نیز کمک خواهد کرد.

