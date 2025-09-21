باشگاه خبرنگاران جوان - براساس مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص استمهال کلیه چکهای دریافتی از تولیدکنندگان (مرغداران مرغ تخم گذار) بابت تحویل نهاده های دامی ابلاغ شد.

تصویب‌نامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص استمهال کلیه چک‌های دریافتی از تولیدکنندگان (مرغداران مرغ تخم گذار) بابت تحویل نهاده های دامی تاریخ بیست و هفتم شهریورماه ۱۴۰۴ توسط وزیر جهاد کشاورزی و شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.