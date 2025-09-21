باشگاه خبرنگاران جوان - رکن الدین پدر علی رضا که مربی فوتبال بود آرزو داشت پسرش روزی در مستطیل سبز خودنمایی کند، اما این پسر جسور آفساید را ترجیح داد و پا در منطقه طلایی گذاشت آنهم درست وقتی ۱۱ سال داشت.

۳ سال تلاش بی وقفه با عشق در باشگاه صدری از این پسر جسور یک ملی پوش ساخت تا در ۱۴ سالگی دوبنده تیم ملی را بپوشد و پدر که اشتیاق او را می‌دید کم کم رویای فوتبالیست شدن علی رضا را در همان چمن‌های نصفه و نیمه باشگاه آبان دفن کرد.

علی رضا هر روز پیشرفت کرد و کشتی‌های زیبایش دل هر بیننده‌ای را می‌برد، اما اوج هنر علی رضا وقتی نمایان شد که در نیمه نهایی رقابت‌های المپیک سیدنی روبروی تری براندز قهرمان جهان از آمریکا قرار گرفت و در این کشتی هم مشت خورد هم فحش و ناسزا، اما در پایان ۶ بر ۴ این حریف آمریکایی را شکست داد تا دست کشتی در رقابت‌های سیدنی خالی نماند و با تک مدال خوش رنگ علی رضا همراه شود.

علی رضا دبیر همان کودک تک فرزند رکن الدین در این دوره از المپیک جور تمام کشتی را کشید و بعد از پیروزی مقابل تری براندز با یوگنی بوسلوویچ کشتی گیر آماده اوکراینی رو‌به‌رو شد و اولین طلای المپیکی خودش و کاروان کشتی ایران را بدست آورد.

علی رضا دبیر در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، ۱ طلا و ۳ نقره جهانی دیگر بدست آورد ۴ طلای جام جهانی کشتی را به کارنامه اضافه کرد و در بازی‌های آسیایی بوسان یک نقره دیگر بدست آورد.

علیرضا دبیر در کنار کشتی تحصیلاتش را هم ادامه داد و تا دکترای مدیریت انسانی دانشگاه شهید بهشتی را اخذ کرد و در سال ۱۳۸۵ وارد دنیای سیاست شد.

انتخاب او به عنوان عضو شورای شهر تهران آزمونی دیگر برای علی رضا بود و ۲ دوره عضویت در شورا از این ورزشکار یک دولتمرد ساخت.

علی رضا دبیر یکبار در دوران ریاست علی آبادی در سازمان‌تر بیت بدنی نامزد انتخابات ریاست فدراسیون کشتی شد، اما به دلیل سن کم رد صلاحیت شد.

در تیرماه سال ۹۸ دبیر ریاست فدراسیون کشتی را بر عهده گرفت و امروز به عنوان مرد اول کشتی ایران در رقابت‌های جهانی عاملی برای قهرمانی همزمان کشتی آزاد و فرنگی شدو رکو. رد تار یخی از خود به جای گذاشت.

دبیر در دوره حضورش به عنوان رئیس فدراسیون کشتی اگر چه انتقادات زیادی را تحمل کرد و مورد هجمه برخی رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت، اما ساخت و ساز‌های او در کشتی و فرام نمودن زیر ساخت‌های مادام العمر برای کشتی از مواردی است که در موفقیت او نقش داشت.

دبیر می‌دانست کشتی پول می‌خواهد و برای این جنگید تا امروز ثمره این مبارزه برای پول و درآمد زایی در زاگرب و روی تشک به بار نشست.

همسر تک فرزند رکن الدین و خانم سلطانی نژاد مادر علی رضا، دختر منوچهر محمدی یکی از کارگردانان سینما است که درست ۵ سال بعد از کنار رفتن او از دنیای قهرمانی در سال ۸۶ ازدواج کرد و حاصل این ازدواج ۲ فرزند است.

پدر علی رضا دبیر سال ۱۳۹۶ درگذشت و دوران ریاست علی رضا دبیر فرزند خلفش را ندید، اما رکن الدین که یک معلم بازنشسته و یک مربی فوتبال بود امروز یادش گرامی است و همه این پدر را برای تربیت علی رضا تحسین می‌کنند و کوچه پس کوچه‌های شهر ری کودکان زیادی هستند که آرزویشان دبیر شدن است همانطور که علی رضا دبیر بعد از تماشای کشتی اکبر فلاح شلوار قرمز را به دوبنده قرمز و کفش‌های میخی اش را به کفش کشتی تغییر داد.