با شلوار قرمز و کفش‌های میخی در زمین چمن بود، اما رویایش دایره طلایی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - رکن الدین پدر علی رضا که مربی فوتبال بود آرزو داشت پسرش روزی در مستطیل سبز خودنمایی کند، اما این پسر جسور آفساید را ترجیح داد و پا در منطقه طلایی گذاشت آنهم درست وقتی ۱۱ سال داشت.

۳ سال تلاش بی وقفه با عشق در باشگاه صدری از این پسر جسور یک ملی پوش ساخت تا در ۱۴ سالگی دوبنده تیم ملی را بپوشد و پدر که اشتیاق او را می‌دید کم کم رویای فوتبالیست شدن علی رضا را در همان چمن‌های نصفه و نیمه باشگاه آبان دفن کرد.

علی رضا هر روز پیشرفت کرد و کشتی‌های زیبایش دل هر بیننده‌ای را می‌برد، اما اوج هنر علی رضا وقتی نمایان شد که در نیمه نهایی رقابت‌های المپیک سیدنی روبروی تری براندز قهرمان جهان از آمریکا قرار گرفت و در این کشتی هم مشت خورد هم فحش و ناسزا، اما در پایان ۶ بر ۴ این حریف آمریکایی را شکست داد تا دست کشتی در رقابت‌های سیدنی خالی نماند و با تک مدال خوش رنگ علی رضا همراه شود.

از فوتبال تا تشک کشتی؛ علی‌رضای کوچک چگونه رئیس بزرگ شد؟

علی رضا دبیر همان کودک تک فرزند رکن الدین در این دوره از المپیک جور تمام کشتی را کشید و بعد از پیروزی مقابل تری براندز با یوگنی بوسلوویچ کشتی گیر آماده اوکراینی رو‌به‌رو شد و اولین طلای المپیکی خودش و کاروان کشتی ایران را بدست آورد.

علی رضا دبیر در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، ۱ طلا و ۳ نقره جهانی دیگر بدست آورد ۴ طلای جام جهانی کشتی را به کارنامه اضافه کرد و در بازی‌های آسیایی بوسان یک نقره دیگر بدست آورد.

علیرضا دبیر در کنار کشتی تحصیلاتش را هم ادامه داد و تا دکترای مدیریت انسانی دانشگاه شهید بهشتی را اخذ کرد و در سال ۱۳۸۵ وارد دنیای سیاست شد.

انتخاب او به عنوان عضو شورای شهر تهران آزمونی دیگر برای علی رضا بود و ۲ دوره عضویت در شورا از این ورزشکار یک دولتمرد ساخت.

از فوتبال تا تشک کشتی؛ علی‌رضای کوچک چگونه رئیس بزرگ شد؟

علی رضا دبیر یکبار در دوران ریاست علی آبادی در سازمان‌تر بیت بدنی نامزد انتخابات ریاست فدراسیون کشتی شد، اما به دلیل سن کم رد صلاحیت شد.

در تیرماه سال ۹۸ دبیر ریاست فدراسیون کشتی را بر عهده گرفت و امروز به عنوان مرد اول کشتی ایران در رقابت‌های جهانی عاملی برای قهرمانی همزمان کشتی آزاد و فرنگی شدو رکو. رد تار یخی از خود به جای گذاشت.

دبیر در دوره حضورش به عنوان رئیس فدراسیون کشتی اگر چه انتقادات زیادی را تحمل کرد و مورد هجمه برخی رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت، اما ساخت و ساز‌های او در کشتی و فرام نمودن زیر ساخت‌های مادام العمر برای کشتی از مواردی است که در موفقیت او نقش داشت.

دبیر می‌دانست کشتی پول می‌خواهد و برای این جنگید تا امروز ثمره این مبارزه برای پول و درآمد زایی در زاگرب و روی تشک به بار نشست.

از فوتبال تا تشک کشتی؛ علی‌رضای کوچک چگونه رئیس بزرگ شد؟

همسر تک فرزند رکن الدین و خانم سلطانی نژاد مادر علی رضا، دختر منوچهر محمدی یکی از کارگردانان سینما است که درست ۵ سال بعد از کنار رفتن او از دنیای قهرمانی در سال ۸۶ ازدواج کرد و حاصل این ازدواج ۲ فرزند است.

پدر علی رضا دبیر سال ۱۳۹۶ درگذشت و دوران ریاست علی رضا دبیر فرزند خلفش را ندید، اما رکن الدین که یک معلم بازنشسته و یک مربی فوتبال بود امروز یادش گرامی است و همه این پدر را برای تربیت علی رضا تحسین می‌کنند و کوچه پس کوچه‌های شهر ری کودکان زیادی هستند که آرزویشان دبیر شدن است همانطور که علی رضا دبیر بعد از تماشای کشتی اکبر فلاح شلوار قرمز را به دوبنده قرمز و کفش‌های میخی اش را به کفش کشتی تغییر داد.

از فوتبال تا تشک کشتی؛ علیرضای کوچک چگونه رئیس بزرگ شد؟

برچسب ها: علیرضا دبیر ، فدراسیون کشتی
خبرهای مرتبط
ماجرای دیدار خصوصی علیرضا دبیر با رهبر معظم انقلاب
رئیس فدراسیون کشتی زیر دو خم شبکه‌های معاند؛
دبیر: باج بده نیستم + فیلم
اضطراب و هیجان علیرضا دبیر هنگام تماشای کشتی مهمدی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
با آمدن علی دبیر به کشتی؟خدا به کشتی ایران رحم کرد..
والا ؟دوسال قبل؟تیم شده؟نهم... ..ششم ؟بخدا معلوم نبود
دوسال بعدش چی میشد؟علی دبیر کشتی به گل نشسته را ..بیرون کشید.بماند...کاری کرد ؟کارستان ..دمش گرم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
نتیجه تعهد ، گوش به فرمان ولایت ، تخصص و جسارت مثال زدنی
مردا نمیرن
۱
۰
پاسخ دادن
Germany
علی
۱۰:۰۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
کشتی گیران خوبی روسای قبلی تربیت کردند که از خوش شانسی دبیر خوردند به دوره ریاست این آقا در هر صورت خیلی خوش شانس
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
خدا کنه المپیک هم همینجوری قهرمان بشیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
برزو
۰۲:۱۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
دبیر هم قهرمان کشتی هستش. وهم مدیریت خوبی دارد. علی رضا دینش را به کشتی ایران. عدا کرده. با کشتی به اسم رسمی رسید. دمش گرم نمک شناس هستش.
۱
۵
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۰۰:۳۲ ۳۱ شهريور ۱۴۰۴
همیشه بزرگ بود در مستند معرفی ساختمان فدراسیون ، شناختم اش ..... زنده باد خصائل جوانمردی اخلاقی پهلوانی ....
که شایسته بیشتر از اینها ....
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز حاج قاسم
۲۳:۲۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
احسنت به آقای علیرضا دبیر مرد بزرگ و دوست داشتنی خدا قوت پهلوان
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
آفرین به شخصیت آقای دبیر .
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
آفرین به مسئولانی مثل دبیر که با مدیریت عالی اینچنین نام وآوازه ی ایران قهرمان را بر سر زبان‌ها انداخت
۱۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۱ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
کسایی که به موفقیت کشور و دبیر عزیز باید مثبت بدن منفی میدن معلومه شدیدا دل درد گرفتنا خخخخخخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
دم آقای دبیر و فدراسیونهای کشور و استانی کشتی و مربیان و خصوصآ کشنی گیران دلاور و قهرمان گرم ، خدا قوت ، خسته نباشید !
بقول آقای عامری نان پدر شیر مادر حلالتان !!!
ایکاش هزینه های فوتبال به کشتی اختصاص داده می شد !!!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
علی‌رضا‌دبیر‌،شهریار،عشق
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
بترکه چشم حسودا و نالایقا
موفق باشی مرد میدان کار و عمل
۱
۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
یک ایرانی
۲۰:۱۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
قدرت خدا درمقابل قدرت شیاطین مثل همیشه پیروز شد وآقای دبیر رو بزرگ کرد
۱۳
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
دمش گرم واقعا
هم مومن و درستکار
هم زیر ساخت کشتی را واقعا ساخته
احسنت بر چنین جوانمردانه
دست خدا همرات??⚘️?
۱۳
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر
۲۲:۴۳ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
درود بر دکتر دبیر عزیز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
متاسفانه صدا سیما بجای پخش مستقیم کشتی قهرمانه جهان
اولویت روبه پخش فوتبال تبمی مثل استقلال رو نشون می ده که واقع جای شرم داره
بابا فوتبال سرمایه دور ریز کشور .
۰
۲
پاسخ دادن
۱۲۳
فرار از شکست المپییاکو به لطف پاس گل طارمی
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
نویدکیا: از امروز مدیران سپاهان حق ورود به رختکن را ندارند
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
اینتر ۲ - ۱ ساسولو/ ادامه نتایج سینوسی نراتزوری+ فیلم
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته چهارم/ قهرمان صدرنشین شد
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
مجیدی: حق تیم من مقابل الوصل پایمال شد
اسکوچیچ پس از بردن سپاهان: ناراحتم! / باید ضعف‌هایمان برطرف شود
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
آخرین اخبار
ملکی: باید واقع‌بین باشیم؛ ووشو نیاز به ارتقاء زیرساخت‌ها دارد
بحران در خط دفاعی استقلال؛ ناکامی در استفاده از برتری عددی مقابل پیکان
شمسایی: حق نداریم سهل‌انگاری کنیم/ فراموش نکنیم برای چه چیزی اینجا هستیم
آغاز تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه والیبال در اردکان
قدیمی: بیرانوند گزینه دروازه‌بانی تیم ملی هاکی بود/ خوشبختانه در المپیاد ورزشی حضور داریم
کانسلو از فهرست الهلال کنار گذاشته شد
رامین رضاییان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
عزیزی: واگذاری زمین‌های انقلاب و ۲ اعزام تاریخی نقطه عطف گلف ایران خواهد بود
عذرخواهی غانم از سهرابی/ پایان حواشی با نمایش جوانمردی ایرانی و فرانسوی
تصمیم متعارف؛ عارف به‌جای عارف
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
پیروزی راحت بارسلونا مقابل ختافه در شب درخشش فران تورس + فیلم
هیئت مدیره سپاهان، بازیکنان و کادرفنی را جریمه کرد
استقلال در مهره چینی و ساختار دفاعی مشکل دارد/ جنپو فوتبالیست نیست
اینتر ۲ - ۱ ساسولو/ ادامه نتایج سینوسی نراتزوری+ فیلم
فرار از شکست المپییاکو به لطف پاس گل طارمی
مجیدی: حق تیم من مقابل الوصل پایمال شد
نویدکیا: از امروز مدیران سپاهان حق ورود به رختکن را ندارند
اسکوچیچ پس از بردن سپاهان: ناراحتم! / باید ضعف‌هایمان برطرف شود
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته چهارم/ قهرمان صدرنشین شد
صدرنشینی تراکتور با پیروزی مقابل سپاهان در نقش جهان
رنگرز: این قهرمانی‌ها را به مردم خوب ایران تقدیم می‌کنیم
بایرلورکوزن ۱ - ۱ مونشن گلادباخ/ اوضاع با کسپر هیولمن هم تغییر نکرد
مایورکا ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ تداوم نتایج ضعیف شاگردان سیمئونه
ششمین برد هندبالیست‌های ایران در آسیا/ قطر هم حریف ملی‌پوشان نشد
مربی استقلال: دیگر به آقاسی اعتماد نداریم؛ او مقصر اکثر گل‌های خورده است
تاریخ‌سازی و قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در پیکار‌های جهان + فیلم و عکس
نتایج دیدار‌های رده بندی و فینال ۳ وزن پایانی کشتی فرنگی قهرمانی جهان
آرسنال ۱ - ۱ منچسترسیتی/ شاگردان آرتتا در دقیقه ۹۳ از شکست گریختند+ فیلم
شانس با علیرضا مهمدی یار نبود/ مدال نقره به پسر ایذه‌ای رسید + فیلم