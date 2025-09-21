فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت از دستگیری یک سارق جیب‌بر خانم در مترو و کشف ۴ دستگاه تلفن همراه مسروقه از او خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عباس کرمی راد، فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت بیان داشت: پیرو مراجعه برخی از شهروندان مبنی بر سرقت جیب‌بری از آنها در مترو، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس مترو قرار گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: عوامل انتظامی در نخستین گام با بررسی دوربین‌های مدرابسته و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی موفق به شناسایی مشخصات سارق خانم شدند و در ادامه گشت‌زنی‌های هدفمند خود را آغاز و سرانجام در یکی از ایستگاه‌های مترو سارق را در حین زاغ زنی یک از شهروندان مشاهده و بلافاصله او را دستگیر کردند. 

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت اضافه کرد: در بررسی‌های اولیه ۴ دستگاه تلفن همراه، ۴۰ قطعه سیمکارت و چندین کارت شناسایی نیز کشف گردید و متهم به ۱۵ فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف نمودو البته ۷ نفر از شکات این پرونده شناسایی و متهم برای کشف جرایم احتمالی دیگر راهی دستگاه قضایی شد.

سرهنگ عباس کرمی راد به شهروندان توصیه نمود: در زمان ورود به مترو مراقب وسایل شخصی خود باشند و همچنین تلفن همراه خود را در معرض دید قرار ندهند، زیرا افراد سود جو با سوءاستفاده از بی توجهی مردم و تحت نظر داشتن آن‌ها به راحتی اموال قیمتی را به سرقت می‌برند.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۰:۳۱ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
کجا باید میرفت سر خونه بخت؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
بریدن دست تمامی جیب بر ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۳۰ شهريور ۱۴۰۴
انشاءالله با شیوه های نوین بقیه سارقین موبایل
دستگیر بشن !!!
۰
۸
پاسخ دادن
