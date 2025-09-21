باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر دهشیری، مدیرعامل مؤسسه خیریه دارالاکرام شعبه قم در گفتگو با خبرنگاران ، با اشاره به خدمات این موسسه در زمینه حمایت تحصیلی، فرهنگی و اجتماعی از دانشآموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ گفت: در طول سال تحصیلی، ماهانه بیش از ۵۶۲ میلیون تومان بورسیه تحصیلی به دانشآموزان تحت پوشش پرداخت شد. همچنین خدمات غیرنقدی به ارزش ماهانه ۳۴۸ میلیون تومان شامل ثبتنام مدارس، درمان، پوشاک، بستههای معیشتی و آموزشهای مکمل ارائه گردید.
دهشیری با اشاره به تعداد دانشآموزان تحت حمایت افزود: در مجموع، ۸۷۰ دانشآموز از خدمات موسسه بهرهمند شدند که از میان آنان، ۲۴۲ نفر فارغالتحصیل، ۴۶ نفر راهیافته به دانشگاه، ۲۲ نفر دانشآموخته دانشگاه و ۹ نفر پذیرفتهشده در مدارس سمپاد بودند.
مدیرعامل مؤسسه دارالاکرام قم در ادامه گفت: کلاسهای تقویتی دروس اصلی برای پایههای نهم تا دوازدهم با حضور دبیران مجرب برگزار شد و حاصل آن، موفقیت تحصیلی ۱۵۳ دانشآموز دبیرستانی با معدل بالای ۱۸ بود. همچنین، ۲۶ کلاس آنلاین ماهانه برای دانشآموزان و مادران، کارگاههای هدایت تحصیلی، مشاوره فردی و گروهی، و جلسات ماهانه در سالن اجتماعات آستان مقدس حضرت معصومه (س) با حضور بیش از ۱۸۵ مادر، از جمله اقدامات مؤثر در ارتقاء سلامت روانی خانوادهها بود.
او افزود: در بخش مشاوره تخصصی، ۲۳۱ نفر خدمات دریافت کردند و ۶ خانواده در آستانه طلاق با کمک مشاوران موسسه به زندگی مشترک بازگشتند.
دهشیری با تأکید بر اهمیت توانمندسازی مادران گفت: ارجاع ۱۱۸ مادر بیسواد به نهضت سوادآموزی منجر به اخذ مدرک ابتدایی توسط ۷۸ نفر و ورود ۷ مادر به دانشگاه شد. این مادران اکنون بهعنوان همیار آموزشی و فرهنگی در موسسه فعالیت دارند. همچنین، ۵۱ نفر از مادران وام اشتغالزایی دریافت کردند و در ۱۳ نمایشگاه محصولات تولیدی حضور یافتند.
او با اشاره به افزایش مبلغ بورسیه اظهار داشت: از اردیبهشت ۱۴۰۴، مبلغ بورسیه ماهیانه بهطور میانگین دو برابر شد تا کرامت و کیفیت آموزش دانشآموزان حفظ شود. این تصمیم، اگرچه ضروری بود، فشار مالی سنگینی بر موسسه وارد کرده و نیازمند همراهی بیشتر خیرین است.
مدیرعامل دارالاکرام قم در بخش خدمات درمانی گفت: ۱۲۸ دانشآموز به دندانپزشکی با تخفیف ۵۰٪ ارجاع شدند، ۱۱۷ نفر به پزشک متخصص و آزمایشگاه رایگان معرفی شدند و کمکهزینه درمانی به ۳۱ خانواده دارای بیمار خاص یا صعبالعلاج پرداخت شد.
او با اشاره به فعالیتهای فرهنگی موسسه اظهار داشت: اهدای ۱۶۸۰ بسته معیشتی، ۷۵۰ پک لوازمالتحریر، ۶۲۵ جفت کفش برند، ۲۷۵ کاپشن زمستانی، و برگزاری ۲ اردوی فرهنگی برای ۴۰۰ دانشآموز انجام شد. همچنین اردوی ویژه دختران موفق به منطقه رویان مازندران، و اهدای ۶۰۰ بلیت سینما به دانشآموزان فعال در کلاسها، با هدف تقویت روحیه و انگیزه برگزار شد.
استمرار حمایت از دانشآموزان نیازمند، نیازمند همراهی بیشتر خیرین است
منوچهر دهشیری، مدیرعامل مؤسسه خیریه دارالاکرام شعبه قم، با اشاره به چالشهای زیرساختی و مالی این مؤسسه گفت: ساختمان فعلی موسسه اجارهای است و ما بهشدت نیازمند فضای مستقل و دائمی برای فعالیتهای آموزشی و فرهنگی هستیم. این موضوع یکی از دغدغههای جدی ما در مسیر توسعه خدمات حمایتی است.
او افزود: هزینههای جاری ماهانه موسسه بالغ بر ۱۲۵ میلیون تومان است که شامل پشتیبانی تحصیلی و آموزشی، دارو و درمان، ایابوذهاب دانشآموزان به کلاسها، و اجاره موسسه و محلهای آموزشی میشود. تأمین این هزینهها بدون منابع پایدار، تنها با اتکای به همراهی نیکوکاران ممکن شده است.
او در ادامه برای آگاهی مخاطبان جدید گفت: موسسه دارالاکرام یک نهاد خصوصی و مردمنهاد با مجوز رسمی از وزارت کشور است که در سطح ملی فعالیت میکند. این موسسه دارای ۲۳ شعبه فیزیکی و ۴ شعبه مجازی است و تاکنون بیش از ۹۰۰۰ دانشآموز را بورسیه کرده است. ما از هیچ ارگان یا مجموعه دولتی کمک دریافت نمیکنیم.
مدیرعامل دارالاکرام قم افزود: این موسسه از معدود نهادهایی است که موفق به دریافت گواهی ایزو و استاندارد جهانی شده و به همین دلیل توانسته همکاریهایی با بنیاد کودک داشته باشد. همچنین با مجوزی که از مراجع معظم داریم، امکان استفاده از سهمین فراهم شده است. حتی دفاتر مراجعی که مجوز کلی ندادهاند، ۳۰ درصد از وجوه سهمین را به موسسه بازمیگردانند.
دهشیری با اشاره به فرآیند پذیرش دانشآموزان اظهار داشت: ما دانشآموز را با هر معدلی میپذیریم، به شرط آنکه مستعد تحصیل باشد. از همه ورودیها تست وکسلر توسط کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور موسسه خانم سقایتی گرفته میشود تا هم استعدادها شناسایی شود و هم امکان ارائه خدمات بررسی گردد.
او افزود: با دانشآموزان قرارداد سالانه بسته میشود و شرط معدل برای ادامه عضویت در موسسه تعیین شده است. در مقطع ابتدایی معدل ۱۹، متوسطه اول معدل ۱۸، متوسطه دوم معدل ۱۷ و در مقطع دانشگاه معدل ۱۶ شرط ادامه بورسیه است. در صورت افت معدل، دانشآموز مشروط شده و دو ترم فرصت جبران دارد.
دهشیری گفت: دانشآموزان مستعد تحصیل (یتیم یا فرزند طلاق) از طریق آموزشوپرورش، مدارس، کمیته امداد و بهزیستی به موسسه معرفی میشوند و پس از تحقیقات و راستیآزمایی، به عضویت موسسه درمیآیند. ما بارها به دانشآموزان گفتهایم که این حمایتها صدقه نیست؛ بلکه بورسیهای است که بر اساس معدل، مقطع تحصیلی، دستاوردها، شرکت در کلاسها و حضور مادران در کارگاهها پرداخت میشود.
او افزود: کمترین مبلغ بورسیه ماهانه ۴۵۵ هزار تومان و بیشترین آن تا ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان برای دانشجویان است که بهصورت مستقیم به کارت ملت دانشآموزان واریز میشود. در سامانه "بهمهربانی"، پس از هر ترم، کارنامه دانشآموزان بارگذاری شده و حتی با افزایش دو صدم معدل، سیستم بهصورت خودکار مبلغ بورسیه را افزایش میدهد.
مدیرعامل دارالاکرام قم با تأکید بر شفافیت مالی اظهار داشت: تمام کمکهای موسسه از سوی حامیان مردمی، بهویژه اساتید دانشگاه تأمین میشود و بهصورت مستقیم به حساب دانشآموزان واریز میگردد. برای هر واریز، پیام اطلاعرسانی برای حامی ارسال میشود. متأسفانه موسسه منابع مالی پایدار ندارد و در استان قم، حدود ۱۶۰ نفر از حامیان، ۶۵۰ دانشآموز را به فرزندی پذیرفتهاند و ماهیانه مبلغی پرداخت میکنند.
او افزود: موفقیت موسسه مدیون همیاران عزیزی است که در بخشهای مختلف فعالیت دارند. در بخش مددکاری، ۴۸ مددکار خانم هر سه ماه یکبار به منازل دانشآموزان مراجعه کرده و گزارشهای دقیق تهیه میکنند. در بخش درمان ۷۸ نفر، در آموزش ۴۱ نفر و در سایر بخشها نیز نیروهای داوطلب فعال هستند. اگرچه طبق استاندارد باید ۸ کارمند رسمی داشته باشیم، اما از دانشجویان خودمان برای اداره امور استفاده میکنیم.
دهشیری در پایان گفت: ما مجوز استفاده از ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را طبق بخشنامه شماره ۸۵/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ هیئت وزیران دریافت کردهایم. با این حال، تاکنون هیچگونه کمکی از نهادهای دولتی، حتی استانداری که بودجهای برای موسسات مردمنهاد دارد، دریافت نکردهایم.
دهشیری در پایان گفت: مؤسسه دارالاکرام قم با ایمان به توانمندی فرزندان این شهر، مسیر حمایت را ادامه خواهد داد. از همه خیرین، نهادها و رسانهها دعوت میکنیم تا در این راه همراه ما باشند ؛ تا هیچ دانشآموز مستعدی به دلیل مشکلات مالی از مسیر تحصیل باز نماند.