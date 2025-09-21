باشگاه خبرنگاران جوان - پویانمایی «کشتی گیران» به تهیه کنندگی سعید جلالیه و کارگردانی کیانوش عابدی، با تکنیک دو بعدی در ۱۳ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای تهیه و تولید شده است.

این مجموعه درباره نوجوانی است که از یک شهرستان شروع به یادگیری کشتی می‌کند و با تلاش و ممارست و بعد از شکست‌ها و پیروزی‌ها با کمک خانواده به مدارج بالا و قهرمانی جهان دست پیدا می‌کند و در کنار آن با تاریخ فرهنگ زورخانه‌ای و پهلوانی نیز آشنا می‌شود.

این اثر با هدف معرفی ورزش کشتی به نسل نوجوان و ایجاد انگیزه در میان علاقه‌مندان به این رشته ورزشی تولید شده است.

پویانمایی «کشتی گیران»، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه کودک به روی آنتن می‌رود.