چین از جامعه بین‌المللی خواسته است تا با فوریت «آتش‌بس جامع» در غزه را ایجاد و همچنین از به رسمیت شناختن فلسطین حمایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  خبرگزاری دولتی شینهوا اواخر شنبه گزارش داد که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز جمعه گفت که «ترویج آتش‌بس جامع» در غزه با «بیشترین فوریت» برای جلوگیری از فاجعه انسانی بیشتر ضروری است.

وی این اظهارات را در دیدار با ناصر بوریطه، همتای مراکشی خود در پکن بیان کرد، جایی که از جامعه بین‌المللی خواست تا در رسیدگی به بحران فعلی فلسطین متحد شوند.

او از کشور‌های دارای نفوذ بر اسرائیل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه خواست تا به مسئولیت‌های خود عمل کنند.

وانگ گفت که اصل «حکومت فلسطینیان بر فلسطین» باید اجرا شود و غزه و کرانه باختری به عنوان «سرزمین‌های جدایی‌ناپذیر» فلسطین به رسمیت شناخته شوند و افزود که هرگونه حکومت پس از جنگ باید به خواسته‌های فلسطینیان احترام گذاشته و از حقوق آنها محافظت کند.

او همچنین از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل و پیشبرد راه‌حل دو کشوری حمایت کرد و اقدامات یکجانبه‌ای را که آن را تضعیف می‌کند، رد کرد.

او با ابراز نگرانی عمیق از درگیری دو ساله مداوم در غزه و فاجعه انسانی ناشی از آن، از برنامه‌های مداوم اسرائیل برای تصرف شهر غزه و «تجاوز» آن به کرانه باختری انتقاد کرد، که به گفته او «به طور جدی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند» و راه‌حل دو دولتی و ثبات خاورمیانه را تهدید می‌کند.

وانگ حق فلسطین برای داشتن یک کشور را تأیید و «استاندارد‌های دوگانه» را رد و تأکید کرد که استفاده از خشونت برای مقابله با خشونت فقط به نفرت دامن می‌زند.

او افزود چین همچنان به حمایت از «آرمان عادلانه» فلسطین و تلاش برای آتش‌بس و دستیابی به یک قطعنامه پایدار و عادلانه مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل و راهکار دو دولتی متعهد است.

برچسب ها: وزیر خارجه چین ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
ادعای اسرائیل درباره رهگیری دو موشک شلیک‌شده از نوار غزه
مصر: حضور نیرو‌های نظامی در سینا برای تأمین امنیت مرزهاست
انزوای اقتصادی اسرائیل به دنبال جنایات غزه/ کسی برند اسرائیلی نمی خرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رزمایشی برای تقویت محور ترکی در تقابل با ایران و روسیه
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
انتخابات پارلمانی سوریه نیمه مهرماه برگزار می‌شود
واکنش یونیسف به شهادت سه کودک در جنوب لبنان
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است
زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر نزدیک سواحل یونان رخ داد
آخرین اخبار
رونمایی از کتاب پیشانی نوشت + فیلم
زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر نزدیک سواحل یونان رخ داد
ادعای آمریکا: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «نمایشی» است
رهبر کره شمالی خلع سلاح هسته‌ای را «بی‌معنی» خواند
سایه‌های تشدید تنش: بازی بی‌ثمر اروپا در باتلاق اوکراین
رزمایشی برای تقویت محور ترکی در تقابل با ایران و روسیه
واکنش یونیسف به شهادت سه کودک در جنوب لبنان
پرتغال کشور فلسطین را به رسمیت شناخت
انتخابات پارلمانی سوریه نیمه مهرماه برگزار می‌شود
حماس: به رسمیت شناختن کشور فلسطین «گامی مهم» است
واکنش نتانیاهو به اقدام سه کشور جدید برای به رسمیت شناختن فلسطین
به رسمیت شناختن کشور فلسطین به چه معناست؟
ادعای رسانه‌های صهیونیستی درباره نزدیک بودن توافق با سوریه
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
واکنش خشم‌آلود بنی گانتس به تصمیم انگلیس، کانادا و استرالیا
خشم تل‌آویو از به رسمیت شناخته شدن فلسطین: کرانه باختری را ضمیمه می‌کنیم
تشکیلات خودگردان: شناسایی کشور فلسطین گامی برگشت‌ناپذیر به سوی راه‌حل دو کشوری است
کرملین: پوتین معتقد به راه حل مسالمت‌آمیز درباره جنگ اوکراین است
انگلیس، استرالیا و کانادا فلسطین را به رسمیت شناختند
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۵۲۸۰ نفر رسید
الجولانی وارد نیویورک شد
کابل از آمریکا می‌خواهد تمامیت ارضی افغانستان را «تهدید» نکند
ناوگان جدیدی برای شکستن محاصره غزه از ایتالیا حرکت می‌کند
کرملین: انگلیس رهبر حزب جنگ اروپاست
تظاهرات مراکشی ها در حمایت از فلسطین
نمایندگان مجلس آمریکا برای اولین بار از سال ۲۰۱۹ به چین سفر کردند
۱۰ سرباز اسرائیلی در نزدیکی شهر غزه زخمی شدند
فرودگاه‌های اروپایی در تلاش برای رفع اختلال سیستم پرواز پس از حمله هکری
افشاگر چینی کووید به ۴ سال دیگر زندان محکوم شد
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری با اردن را مسدود کرد