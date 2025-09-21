باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری دولتی شینهوا اواخر شنبه گزارش داد که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز جمعه گفت که «ترویج آتش‌بس جامع» در غزه با «بیشترین فوریت» برای جلوگیری از فاجعه انسانی بیشتر ضروری است.

وی این اظهارات را در دیدار با ناصر بوریطه، همتای مراکشی خود در پکن بیان کرد، جایی که از جامعه بین‌المللی خواست تا در رسیدگی به بحران فعلی فلسطین متحد شوند.

او از کشور‌های دارای نفوذ بر اسرائیل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه خواست تا به مسئولیت‌های خود عمل کنند.

وانگ گفت که اصل «حکومت فلسطینیان بر فلسطین» باید اجرا شود و غزه و کرانه باختری به عنوان «سرزمین‌های جدایی‌ناپذیر» فلسطین به رسمیت شناخته شوند و افزود که هرگونه حکومت پس از جنگ باید به خواسته‌های فلسطینیان احترام گذاشته و از حقوق آنها محافظت کند.

او همچنین از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل و پیشبرد راه‌حل دو کشوری حمایت کرد و اقدامات یکجانبه‌ای را که آن را تضعیف می‌کند، رد کرد.

او با ابراز نگرانی عمیق از درگیری دو ساله مداوم در غزه و فاجعه انسانی ناشی از آن، از برنامه‌های مداوم اسرائیل برای تصرف شهر غزه و «تجاوز» آن به کرانه باختری انتقاد کرد، که به گفته او «به طور جدی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند» و راه‌حل دو دولتی و ثبات خاورمیانه را تهدید می‌کند.

وانگ حق فلسطین برای داشتن یک کشور را تأیید و «استاندارد‌های دوگانه» را رد و تأکید کرد که استفاده از خشونت برای مقابله با خشونت فقط به نفرت دامن می‌زند.

او افزود چین همچنان به حمایت از «آرمان عادلانه» فلسطین و تلاش برای آتش‌بس و دستیابی به یک قطعنامه پایدار و عادلانه مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل و راهکار دو دولتی متعهد است.