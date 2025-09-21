رئیس جمهور ترکیه به رسمیت‌شناختن فلسطین توسط تعدادی از کشور‌ها را ویژگی ممیزه این دوره از نشست‌های مجمع عمومی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز یکشنبه گفت که امیدوار است تصمیمات جدید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تلاش‌ها برای تحقق راه‌حل دو دولت برای فلسطین را تسریع کند.

اردوغان پیش از عزیمت به نیویورک در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در استانبول گفت: «این اجلاس امسال به این دلیل ممتاز است که بسیاری از کشور‌ها دولت فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.» وی تأکید کرد که افزایش حضور بین‌المللی می‌تواند به پیشرفت مذاکرات صلح کمک کند.

اردوغان همچنین به مشارکت محمد الجولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه اشاره کرد و گفت آنکارا دمشق را رها نخواهد کرد و «از امکانات خود برای تقویت هرچه بیشتر سوریه استفاده خواهد کرد.»

وی همچنین از برنامه خود برای دیدار با الجولانی، در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد. این دیدار می‌تواند گامی مهم در راستای تحکیم روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای تلقی شود.

در ماه‌های اخیر، انگلیس، فرانسه، استرالیا، کانادا و بلژیک برنامه‌هایی برای به رسمیت شناختن رسمی فلسطین اعلام کرده‌اند که به بیش از ۱۴۰ کشور عضو سازمان ملل که پیش از این چنین کرده‌اند، می‌پیوندند.

نشست مجمع عمومی سازمان ملل که فردا دوشنبه با حضور سران کشور‌ها در نیویورک آغاز می‌شود، بستری مهم برای بررسی چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. مواضع اردوغان نشان می‌دهد که ترکیه قصد دارد در این اجلاس، هم بر نقش فعال‌تر خود در ثبات‌بخشی به سوریه تأکید کند و هم از حقوق فلسطینیان حمایت علنی به عمل آورد.

منبع: رویترز

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، سازمان ملل ، مجمع عمومی
