باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گاه‌شمار، اسامی فیلم‌های پذیرفته شده تجربی بخش ملی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.

اسامی فیلم ها به شرح زیر اعلام شدند:

۱ـ «آن شب»/ مریم رسولی یزدی/ رفسنجان

۲ـ «پست اکستینکشنیسم»/ محمدامین طرقی/ رشت

۳ـ «تاریخ مصور سرگردانی»/ علی قاسمی منفرد/ تهران

۴ـ «تقدیم به مریم»/ امیرحسین لولایی/ تهران

۵ـ «تکانه»/ رضا دانش‌پژوه/ یاسوج

۶ـ «در دیدرس»/ پردیس عزیزی/ تهران

۷ـ «رنگ نخل»/ سامان علی‌نژادیان/ آبادان

۸- «سندرم تتریس»/ وحید مباشری و زهرا درویش خوب/ شیراز

۹ـ «شیرین»/ محمد اشتری/ تهران

۱۰ـ «طهران روی دیوار»/ محمدحسین شریعتی/ تهران

۱۱ـ «فریدون»/ صبا نوروزی/ تهران

۱۲ـ «کفچلیز»/ راحله بافهم/ شیراز

۱۳ـ «گل، قرمز و آبی»/ سعید ولی‌زاده/ مشهد

۱۴ـ «گمشده در زمان»/ محمدرضا حق‌نگهدار/ شیراز

۱۵ـ «ناگفته نماند»/ محبوبه کلایی و علی فتوحی/ تهران

۱۶ـ «نگاتیو»/ حسین ملک‌پور و امیر سهرابی/ رشت

۱۷ـ «هفت وادی»/ عماد سلمانیان/ آبادان

۱۸ـ «یادداشت‌های زیرزمینی»/ عباس شکوری/ کرج

۱۹ـ «یاشام»/ محمد مستوفی/ ارومیه

۲۰ـ «گمشده در قلمرو رویاها»/ حسن وحدانی/ تبریز (راه یافته از جشنواره منطقه‌ای سینمای جوانان تبریز ـ سهند)

اسامی اعضای هیئت‌های انتخاب و داوری چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره اعلام خواهد شد.

چهل ‌و ‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.