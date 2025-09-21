باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ویژهبرنامههای هفته دفاع مقدس با محوریت «وحدت ملی» و مضامینی، چون «مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی» و «عزت و استقلال ملی» را در سطح محلات، مناطق و گستره شهر تهران با هشتگ «سرباز وطنم» برگزار میکند.
همنشینی و معاشرت با خانواده معظم شهدا و ایثارگران جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه با عنوان «برای وطن، به راه حسین (ع)، به نام شهید» در سطح محلات و خانههای فرهنگ با بهرهمندی از ظرفیت «کانونهای مردمی» و «حلقههای نوجوانی» در طول هفته دفاع مقدس به اجرا در میآید.
همچنین جشنواره «راهی که پیمودیم، روایتی که ساختیم...» ویژه نوجوانان دختر و پسر توانمند در روایتگری برگزار میشود و نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله پس از طی یک دوره آموزشی نیمروزه، بر اساس پردهای که به منظور روایت وحدت ملی و نمایش مسیر پیشرفت ایران تولید شده، به روایتگری میپردازند و پس از انتشار فیلم این روایتها در فضای مجازی، برگزیدگان انتخاب میشوند و جوایز نفیسی دریافت میکنند.
پویش رسانهای مردمی «سرباز وطنم» دیگر برنامهای است که با شعار «دفاع مقدس، اتحاد مقدس» از ۲۸ شهریور تا ۵ مهرماه در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد و شهروندان با تولید و ارسال ویدئوهای کوتاه ۲۰ تا ۳۰ ثانیهای در آن مشارکت میکنند. در این طرح، علاقهمندان میتوانند جمله «من...، سرباز وطنم» (برای نمونه: «من دانشآموزم، سرباز وطنم») را در ویدئوی خود بیان کرده و با هشتگ #سرباز_وطنم در شبکههای اجتماعی منتشر کنند. همچنین امکان ارسال آثار از طریق شناسه @sarbaze_vatanam در پیامرسان بله فراهم شده است.
در رویداد «روایت عزت» نیز علاقهمندان و دانشآموزان میتوانند در رشتههای بلاگری، پادکست و فیلم کوتاه با موضوعات عزت ملی، سیره شهدا، گفتمان پیشرفت و وقایع جنگ ۱۲روزه تولید محتوا کنند و در پیامرسانهای بله و ایتا به شناسه @revayat_sadr۸ بفرستند. آثار برگزیده در بسترهای مجازی و شبکههای اجتماعی «روایت صدر» منتشر میشود و از آثار منتخب در اختتامیه رویداد «راوینو» تقدیر خواهد شد.
همچنین پویش «مهر ایران» نیز برای ایجاد همدردی و احترام عمیق به فرزندان شهدا، دانشآموزان شهید و گرامیداشت یاد آنان از طریق فرایند نویسندگی جمعی با دعوت از نویسندگان و چهرههای ملی از طیفهای مختلف به منظور انتقال پیامهای دلنشین به سه گروه مخاطب «فرزندان شهدای جنگ ۱۲روزه»، «والدین یا اولیای دانشآموزان شهید» و «همکلاسیها و دوستان دانشآموزان شهید» برگزار میشود. نامههای نوشتهشده توسط نویسندگان به این سه گروه، در قالب نسخههای چاپی، دیجیتال و ضبط ویدئویی/صوتی منتشر میشود.
در ادامه برنامههای فرهنگسراها در هفته دفاع مقدس، هفتاد و پنجمین نشست گفتوگومحور «بچههای رستا» با محوریت ایران قوی و مسیر پیشرفت برگزار میشود و نوجوانان در این نشستها از نقش کسانی میگویند که قدم در راه ساختن ایران قوی برداشتهاند.
همچنین در پنجاه و یکمین نشست حلقه «بچههای ایران آینده» که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار میشود، نوجوانان روایتگر و نویسنده، نامهای خیالی از شهید ۸ سال دفاع مقدس به سربازان آینده وطن مینویسند. سربازانی که در لباس رزم جنگ ۱۲روزه در وحدت ملی، عزت و استقلال ملی، مقاومت و پیشرفت ایران عزیز، نقش دارند.
«و تنم برای وطنم» نیز عنوان هفتاد و یکمین نشست حلقه بچهکتابخونهاست که در آن کتابهایی همچون «سفر به گرای ۲۷۰ درجه» نوشته احمد دهقان، «زنان خرمشهر» نوشته بتول کازرونیان، «شطرنج با ماشین قیامت» نوشته حبیب احمدزاده و «سفر به جنوب: گفت و شنودی با چند نوجوان رزمنده» نوشته محمدرضا سرشار به بحث و بررسی گذاشته میشود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره برنامههای سازمان فرهنگی هنری میتوانید به نزدیکترین فرهنگسرا به محل سکونت خود مراجعه کنید یا با سامانه تلفنی ۱۸۳۷ تماس بگیرید.